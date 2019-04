Ξεπέρασε τις 150.000 προβολές το βίντεο του Νίκου Αλιάγα στο Instagram για τις Γιορτές Εξόδου!

Έχει ξεπεράσει τις 150.000 προβολές το βίντεο για τις φετινές γιορτές Εξόδου που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ο Νίκος Αλιάγας.

Ο διάσημος συμπατριώτης μας, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, παρακολούθησε τις Εορτές Εξόδου ως απλός προσκυνητής ανάμεσα στο πλήθος, ενώ με τη φωτογραφική του μηχανή αποθανάτισε διάφορα στιγμιότυπα.

Έτσι, περπατώντας ανάμεσα στους χιλιάδες συμμετέχοντες στην πομπή, λίγο πριν το ξεκίνημα της, εκεί που συγκεντρώνονταν τα τμήματα κατέγραψε με το φακό του τη φιλαρμονική του Μουσικού Ομίλου Μεσολογγίου «Ιωσήφ Ρωγών» και «μοιράστηκε» το βίντεο με τους εκατοντάδες χιλιάδες «ακολούθους» στο Instagram.

Ταυτόχρονα δημοσίευσε και μια χαρακτηριστική φωτογραφία από τον Κήπο των Ηρώων με δεκάδες νέα παιδιά με παραδοσιακές φορεσιές.με την εξής λεζάντα: «Dans le #ParcdesHéros les visages d’hier et d’aujourd’hui se confondaient dans l’étrange magie de l’instant. Commes des vibrations superposées, un moment suspendu où le temps n’a plus son importance. Ici on ne commémore pas, on incarne l’inexorable silence»

