Ξενάγηση στο Ενετικό κάστρο Βόνιτσας (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Βόλτα στο Ενετικό κάστρο της Βόνιτσας 2019 Guided tour of the Venetian castle of Vonitsa Greece. Πάνω σε ύψωμα που βρέχεται από τα ήρεμα νερά του Αμβρακικού κόλπου βρίσκεται το επιβλητικό κάστρο της Βόνιτσας. Είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα βυζαντινά και μεσαιωνικά κάστρα της Δυτικής Ελλάδας. Είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα βυζαντινά και μεσαιωνικά κάστρα της Δυτικής Ελλάδας. Με Βασιλικό διάταγμα το 1922, το κάστρο χαρακτηρίσθηκε ως «προέχον βυζαντινόν μνημείον».

