Ξεκίνησε η διανομή βιβλίων στα Δημοτικά – Νηπιαγωγεία για το επόμενο σχολικό έτος 2019 – 2020
Ξεκίνησε από τον ΔΙΟΦΑΝΤΟ η συσκευασία και διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.
Υπενθυμίζεται προς τους Διευθυντές των Σχολείων πως πριν από την παράδοση των βιβλίων αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email στις Σχολικές Μονάδες και στα Κέντρα Διανομής και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από την μεταφορική εταιρία.
Επίσης, μετά από κάθε παραλαβή θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
Α. Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
Β. Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων ως ακολούθως:
◦ Σχολικές Μονάδες: http://publications.cti.gr -> Δημόσια Σχολεία -> (στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ) -> menu «Παραλαβές» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων
◦ Κέντρα Διανομής: http://publications.cti.gr -> Κέντρα Διανομής -> (στοιχεία πρόσβασης Κέντρου Διανομής) -> menu «Παραλαβή» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων»
Τα βιβλία του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού για το επόμενο σχολικό έτος είναι τα εξής:
Νηπιαγωγείο
ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Νηπ-Ν
Δημοτικό
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Α
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Α
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Α
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δημ-Α
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Α
ΜΟΥΣΙΚΗ Δημ-Α
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Α
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ(Α,Β)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ(Α,Β)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Δημ(Α,Β)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ(Α,Β)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δημ(Α,Β)
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ Δημ(Α,Β,Γ)
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ(Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ)
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Β
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Β
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Β
ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Β
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δημ-Β
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Β
ΜΟΥΣΙΚΗ Δημ-Β
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Β
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Γ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Γ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Γ
ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Γ
ΙΣΤΟΡΙΑ Δημ-Γ
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δημ-Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Γ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δημ-Γ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Γ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ(Γ,Δ)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ(Γ,Δ)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Δημ(Γ,Δ)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ(Γ,Δ)
ΜΟΥΣΙΚΗ Δημ(Γ,Δ)
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Δημ(Γ,Δ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δημ(Γ,Δ)
ΑΓΓΛΙΚΑ Δημ-Δ
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Δ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Δ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Δ
ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Δ
ΙΣΤΟΡΙΑ Δημ-Δ
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δημ-Δ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Δ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Δ
ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ Δημ(Δ,Ε,ΣΤ)
ΑΓΓΛΙΚΑ Δημ-Ε
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Ε
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Δημ-Ε
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Ε
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Ε
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Ε
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-Ε
ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Ε
ΙΣΤΟΡΙΑ Δημ-Ε
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε
ΜΟΥΣΙΚΗ Δημ-Ε
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Δημ-Ε
ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε
ΦΥΣΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Ε
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημ(Ε,ΣΤ)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ(Ε,ΣΤ)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄ Δημ(Ε,ΣΤ)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Δημ(Ε,ΣΤ)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ(Ε,ΣΤ)
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δημ(Ε,ΣΤ)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δημ(Ε,ΣΤ)
ΑΓΓΛΙΚΑ Δημ-ΣΤ
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-ΣΤ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Δημ-ΣΤ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-ΣΤ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-ΣΤ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-ΣΤ
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Σ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δημ-ΣΤ
ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-ΣΤ
ΜΟΥΣΙΚΗ Δημ-ΣΤ
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΦΥΣΙΚΑ Δημ-ΣΤ
ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ΦΥΣΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-ΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Νηπ-Ν,Δημ(Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ),Γυμν(Α,Β,Γ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Δημ-ΣΤ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-ΣΤ
ALPHA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Α
BETA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Β
MAGIC BOOK 2 Δημ-Γ
MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Γ
MAGIC BOOK 2 (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) Δημ-Γ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Δημ-Ε
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δημ-Δ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Δ
ΦΥΣΙΚΑ Δημ-Ε
ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Δ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δημ-Ε
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δημ-ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δημ-Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δημ-Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δημ-Ε
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Δημ-Γ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Δημ-Δ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δημ-Ε
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δημ-ΣΤ
esos.gr
Ενημέρωση του Δήμου Ναυπακτίας για τις εγγραφές των νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς