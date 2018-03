Βραδιά Κλασικής Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου «Από το Mozart στο Rachmaninoff»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου παρουσιάζει Βραδιά Κλασικής Μουσικής «Από το Mozart στο Rachmaninoff»

την Κυριακή 04 Μαρτίου 2018 στις 20:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΜΣΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 5 Ευρώ

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του σχολείου

Μέρος Α

A. Mozart, Sonata No. 2, K 280 Allegro assai Adagio

III. Presto

van Beethoven, Sonata Op. 27, No. 2 “Quasi una fantasia” Adagio sostenuto Allegretto

III. Presto agitato

Μέρος Β

Cello sonata No.1 in E minor, Op 38, Bernhard Romberg

Allegro non tropo Adante Grazioso

III. Rondo. Allegreto

Notturno for violoncello and piano, op 59, no 1, Georg Golterman

Allegro Appassionato, op 43, Camille Saint-Saens

Vocalise, op 34, no 14, Sergei Rachmaninoff