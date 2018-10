The Voice of Greece: «Πέταξε» σε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές ο «Αετός» του Ναυπάκτιου Γιάννη Σωτηρόπουλου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ + VIDEO)

O Ναυπάκτιος Γιάννης Σωτηρόπουλος όχι μόνο συγκίνησε τους κριτές με την συγκλονιστική ερμηνεία του με το ‘’Αετό’’ αλλά άρεσε και σε εκατοντάδες χιλιάδες αφού το βίντεο με το τραγούδι έφτασε στις 154.000 στην σελίδα του The Voice σε δυο μόνο ημέρες πολύ μπροστά από τα άλλα τραγούδια του The Voice of Greece ενώ έχει κάνει και χιλιάδες προβολές σε άλλες αναρτήσεις

Με ένα δημοτικό τραγούδι διαγωνίστηκε , ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, προκαλώντας την συγκίνηση της Έλενας Παπαρίζου. Ο διαγωνιζόμενος έκανε τους coaches, εκτός από τον Πάνο Μουζουράκη, να γυρίσουν τις καρέκλες τους με πρώτη και καλύτερη την Έλενα Παπαρίζου, η οποία πήρε τον λόγο και είπε στον νεαρό ότι την είχε συγκινήσει πολύ. «Είχα πολύ καιρό να ακούσω αυτά τα τραγούδια, από τότε που πέθανε ο μπαμπάς μου. Όμως όταν ακούω αυτά τα τραγούδια, γαργαλάει η ψυχή μου, νιώθω τόσο περήφανη και συγκινούμαι» είπε η Έλενα χωρίς να μπορεί συγκρατήσει τα δάκρυά της. Με ένα πασίγνωστο, αγαπημένο, Ρουμελιώτικο παραδοσιακό τραγούδι, ο Ναυπάκτιος Γιάννης Σωτηρόπουλος με καταγωγή από την Κλεπά τής Ορεινής Ναυπακτίας κατάφερε να συγκινήσει τους κριτές του «The Voice» και να περάσει με πολύ καλές κριτικές στην ομάδα, της Έλενας Παπαρίζου. Η οικογένεια τού Γιάννη ζει στη Λιβαδειά όπως και πολλοί Κλεπαΐτες ,αλλά η οικογένειά του και ο ίδιος είναι τακτικοί επισκέπτες της Κλεπάς . Έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια του και βαθιά επηρεασμένος από την πλούσια παράδοση της περιοχής μας, (από την Κλεπά κατάγονται πολλοί παλαιοί αλλά και νέοι μουσικοί και τραγουδιστές) επέλεξε να τραγουδήσει… «Ένας αητός» και να κάνει αμέσως τη διαφορά. Η Έλενα Παπαρίζου αρχικά, ο Κωστής Μαραβέγιας στη συνέχεια και ακολούθως ο Σάκης Ρουβάς γύρισαν την καρέκλα τους και επικρότησαν την επιλογή του. Ο ταλαντούχος Γιάννης τα κατάφερε και περνάει στην ομάδα τελικά της Έλενας Παπαρίζου, η οποία εμφανώς συγκινημένη από την επιλογή να τραγουδήσει ένα ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, τον έπεισε να την επιλέξει Κατάφερε να συγκινήσει την Έλενα Παπαρίζου και τον Κωστή Μαραβέγια που θυμήθηκε στιγμές οικογενειακού γλεντιού από το Αγρίνιο οπού μεγάλωσε. e-nafpaktia.gr