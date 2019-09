Βαρεμένος: «Πολλά τα μέλη και λίγοι οι σταθμοί»

Το θέμα δεν είναι αν πρέπει να τιμηθεί ο Παύλος Μπακογιάννης καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, αλλά αν το αίτημα της οικογένειας προς τον κ. Ταχιάο, υποκρύπτει τη νοοτροπία της, να δικαιωθεί άμεσα η ίδια, τώρα που τη διακυβέρνηση ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δήλωσε ο κ. Γιώργος Βαρεμένος στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5, τονίζοντας ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε θα έχουμε πρόβλημα, διότι τα μέλη της οικογένειας είναι πολλά και οι σταθμοί του Μετρό πεπερασμένοι.

Ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι από τα μέχρι τώρα εξαγγελθέντα από την κυβέρνηση της Ν.Δ., προκύπτει διάθεση για την ακύρωση όσων έργων δεν πρόλαβε λόγω εκλογικού αποτελέσματος ο ΣΥΡΙΖΑ να ολοκληρώσει και να διασφαλισθεί ότι στα πλαίσια της «κανονικότητας» οι χρηματοδοτήσεις θα κατευθυνθούν σε συγκεκριμένα χέρια.

Μέχρι και για τον στοιχειωμένο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης είπε ο κ. Βαρεμένος, καταγγέλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισμό επειδή δεν προέβλεψε διόδια και για τους Κρητικούς.

Σαν να έρχεται η Ν.Δ. για πρώτη φορά να κυβερνήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ντόρα Μπακογιάννη να ανακαλύπτουν πάλι για πρώτη φορά το πρόβλημα. Να δούμε, πρόσθεσε, πότε με αυτή τη λογική θα ολοκληρώσουν ένα έργο για να ασχοληθούν μετά με την ονοματοδοσία του.

Όσο για το γαϊτανάκι των δηλώσεων Παπαδημητρίου – Σπυράκη για το νερό, ο κ. Βαρεμένος είπε ότι πρόκειται για τροχιοδεικτικές βολές στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης.

Βάλτε από δίπλα και όσα out of the blue ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης για την εκτροπή του Αχελώου, σε αντίθεση με δικαστικές ή ευρωπαϊκές αποφάσεις, για να έχετε μια γενικότερη εικόνα για το πού ακριβώς εκτρέπει τα πράγματα, η «αναπτυξιακή λογική» της σημερινής κυβέρνησης, κατέληξε ο κ. Βαρεμένος.

