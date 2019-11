Tricase, Κέρκυρα και Αιτωλικό γίνονται τουριστικοί κόµβοι

Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου “MUSE” του Interreg 2014 -2020, έγινε στο Αιτωλικό, με την συμμετοχή εκπροσώπων των τριών περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δυο από αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι η Κέρκυρα και το Μεσολόγγι και η τρίτη είναι το Tricase στην ιταλική περιφέρεια της Απουλίας. Το έργο «MUSE» (Development and valorisation of port museums as natural and cultural heritage sites), έχει στόχο να υποστηρίξει σθεναρά την ιδέα των port museums ως μέσου ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της αξιοποίησής της, δημιουργώντας ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς.

