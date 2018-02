Τρεις ταινίες από Πέμπτη στον «ΑΝΕΣΙΣ»

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος ΄΄ΑΝΕΣΙΣ΄΄ από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 θα προβάλει τις ταινίες:

Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου

Call me by Your Name

Στη Βόρεια Ιταλία του 1983 ο 17χρονος Έλιο περνάει ανέμελος τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αν και περιτριγυρισμένος από όμορφα κορίτσια, με τα οποία φλερτάρει, αρχίζει να ερωτεύεται τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Όλιβερ, ο οποίος φιλοξενείται στο οικογενειακό αρχοντικό του.

Τέσσερις οσκαρικές υποψηφιότητες για ένα ευαίσθητο και κομψό βισκοντικό δράμα πάνω στο τέλος της αθωότητας, την απελευθερωτική δύναμη της επιθυμίας και την αμφίσημη σχέση ζωής και τέχνης.

Σκηνοθεσία :Λούκα Γκουαντανίνο

με τους: Άρμι Χάμερ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάικλ Στούλμπαργκ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9.30 μ.μ

Black Panther

Ο βασιλιάς Τ’Τσάλα ανακηρύσσεται βασιλιάς της Γουακάντα και, ως Black Panther, καλείται να προστατεύσει το βασίλειό του από τον Κιλμόνγκερ, ο οποίος αμφισβητεί την εξουσία του.

Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ

με τους: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μάικλ Μπ.Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκο, Μάρτιν Φρίμαν

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 7.00 μ.μ

Tad: Το Μυστικό του Βασιλιά Μίδα

Tadeo Jones 2: El Secreto del Rey Midas

Όταν η αρχαιολόγος φίλη του Σάρα, η οποία έχει ανακαλύψει έναν πάπυρο που αποδεικνύει την ύπαρξη του μαγικού περιδεραίου του βασιλιά Μίδα, πέφτει θύμα απαγωγής, ο ερωτευμένος μαζί της Ταντ θα φτάσει στην άκρη του κόσμου για να τη σώσει.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Αλόνσο, Ενρίκε Γκάτο

ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 5.30 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 5.30 μ.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 5.30 μ.μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 5.30 μ.μ

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-44345

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 6 ευρώ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

4 ευρώ ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας )