Τόνια Σωτηροπούλου: Η απόδραση στο Λονδίνο με τον Κωστή Μαραβέγια και η δημόσια στήριξη στον σύντροφό της (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ + VIDEO)

Δεν χωρά αμφιβολία πως η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά και αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο ένας έχει βρει στον άλλον αυτό που χρειαζόταν και φαίνεται πως η σχέση τους πάει από το καλό στο καλύτερο. Το ζευγάρι εδώ και μερικές εβδομάδες ζει κάτω από την ίδια στέγη – σε ένα όμορφο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας – ενώ δεν σταματά τις κοινές αποδράσεις στο εξωτερικό.

Βλέπεις, η γοητευτική ηθοποιός έχει αρκετές επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό και έτσι συχνά πυκνά πρέπει να μπαίνει στο αεροπλάνο και να ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Όταν ο αγαπημένος της δεν έχει γυρίσματα για το The Voice of Greece την ακολουθεί και έτσι συνδυάζουν ρομαντικές διακοπές μαζί. Λίγες μέρες μετά το ταξίδι τους στην Ισπανία, ο Κωστής και η Τόνια ταξίδεψαν για το Λονδίνο…

Όμως, λίγο πριν την αναχώρησή τους για την βρετανική πρωτεύουσα, ο Κωστής Μαραβέγιας βρέθηκε μπροστά σε ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, το οποίο τον έκανε να νιώσει ντροπή. Πιο συγκεκριμένα, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ενοχλήθηκε όταν είδε έναν υπάλληλο του αεροδρομίου να είναι αγενής προς κάποιους ταξιδιώτες από την Αίγυπτο και γι’ αυτό τον λόγο έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο στα social media.

Φυσικά, η Τόνια Σωτηροπούλου η οποία ήταν παρούσα σε αυτό το συμβάν, αναδημοσίευσε το κείμενο του αγαπημένου της στα δικά της Instagram Stories της, δείχνοντας έτσι την στήριξή της προς τον Κωστή Μαραβέγια.

Οι δυο τους περνούν μαγικές στιγμές στο Λονδίνο, το οποίο, μάλιστα, είναι στολισμένο για το… Halloween! Η Τόνια δεν σταματά να ανεβάζει στιγμιότυπα στα social media από την απόδρασή τους στην Αγγλία, ενώ πλέον δεν είναι λίγες οι φορές που μας δείχνει τον αγαπημένο της. Η γοητευτική ηθοποιός είναι full in love με τον κριτή του The Voice of Greece και δεν θέλει πλέον να το κρύβει!

