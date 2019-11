Το We Go STEM στην Ελλάδα ξεκίνησε και φέτος στο Αγρίνιο (ΦΩΤΟ)

Με υπερπληθείς συμμετοχές και μεγάλο ενθουσιασμό κύλησε η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση We Go STEM (https://www.wegostem.gr/) που διοργάνωσε για 𝟐𝜼 χρονιά στην Ελλάδα, το Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής και Τεχνολογίας – Makerlab σε συνέργεια με τη Διεθνή Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Dwengo, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Το We Go STEM στην Ελλάδα (We Go STEM Greece) ξεκίνησε και φέτος στο Αγρίνιο στις 7 Οκτωβρίου, και προσφέρθηκε καθημερινά σε 2 τμήματα Δημοτικών Σχολείων σε 2 διαδοχικά εργαστήρια μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό.

Στη συνέχεια, από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα για 𝟏𝜼 φορά στα Χανιά, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, χάρη στην ένθερμη υποστήριξη του Αντιπρύτανη Αναπλ. Καθηγητή Δρ. Λαγουδάκη Μιχαήλ, επικεφαλής της βραβευμένης ομάδας ρομποτικής «Κουρήτες», που αποτέλεσαν και την ομάδα εθελοντών φοιτητών.

Φέτος, το ωφελούμενα παιδιά του We Go STEM Greece διπλασιάστηκαν, αφού η δράση προσφέρθηκε σε 1.000 παιδιά στην Αιτωλοακαρνανία και 200 στα Χανιά!

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το We Go STEM, γεννήθηκε το 2017 στο Βέλγιο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία σε όλη τη χώρα με συμμετοχή 5.000 μαθητών. Το 2018 έγινε διεθνής, με τη συμμετοχή άνω των 6.000 παιδιών πανευρωπαϊκά, εκ των οποίων τα 600 από την Ελλάδα και συγκεκριμένα το νομό Αιτωλοακαρνανίας! Στιγμιότυπα από το WeGoSTEM Greece 2019 σε Αγρίνιο και Χανιά!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;

Η Εβδομάδα Προγραμματισμού της ΕΕ είναι μία πρωτοβουλία απλών πολιτών που γιορτάζει τη δημιουργία εφαρμογών και πραγμάτων γύρω μας μέσω της συγγραφής κώδικα. Εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι, νέοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και μαθήματα σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τα οποία έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, να κάνουν τα πρώτα τους βήματα γράφοντας λίγες γραμμές κώδικα, ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της πληροφορικής και του προγραμματισμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ WEGOSTEM

Κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου WeGoSTEM, μαθητές 10-12 ετών έχουν την ευκαιρία μέσα σε 2 διδακτικές ώρες να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ρομποτικό μηχανισμό που ζωγραφίζει χρήσει εξολοκλήρου ανοιχτού υλικού και λογισμικού! Ο μηχανισμός αυτός είναι ουσιαστικά ένας ρυθμιζόμενος βραχίονας 2 αξόνων, τον οποίον τα παιδιά καλούνται να συναρμολογήσουν χωρίς αναλυτική καθοδήγηση. Ακολούθως, την ώρα του προγραμματισμού του ρομποτικού βραχίονα, θα αναδειχθούν τα όποια κατασκευαστικά λάθη της προηγούμενης φάσης, τα οποία θα διορθωθούν από τα παιδιά, τα οποία θα νιώσουν με αυτή τη μέθοδο την αξέχαστη εμπειρία της ανακάλυψης!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της εκπαιδευτικής ενέργειας WeGoSTEM είναι προς δύο κατευθύνσεις:

1. Μαθητές: να δώσουμε δωρεάν την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως να αντιληφθούν το δικαίωμά τους στον ψηφιακό αλφαβητισμό μέσω εμπειριών από την μέθοδο STEM¹.

2. Εκπαιδευτικοί: να ενθαρρύνουμε όλους τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με μεθόδους και υλικό STEM, με κατεύθυνση και προτάσεις για την εφικτότητα του στόχου σε όλα τα σχολεία της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://www.wegostem.gr/, στη σελίδα μας στο Facebook @WeGoSTEMGreece, να μας στείλετε μήνυμα στο info@wegostem.gr, ή φυσικά να μας καλείτε στα 2641053878 και 6947002259.