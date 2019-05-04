Το ψηφοδέλτιο της «Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες
Στο Πρωτοδικείο της Πάτρας κατέθεσε το μεσημέρι του Σαββάτου(4/5/2019), το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και επικεφαλής του συνδυασμού Βασίλης Χατζηλάμπρου.
Το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για τους τρεις Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
|Ονοματεπώνυμο
|Πατρώνυμο
|1
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΟΛΟΣ)
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|3
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|5
|ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΜΑΥΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|6
|ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|7
|ΓΚΟΥΛΕΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|8
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|9
|ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|10
|ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|11
|ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|12
|ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|13
|ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|14
|ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|15
|ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|16
|ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΥΣΗ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|17
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|18
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|19
|ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|20
|ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΘΗΝΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|21
|ΜΑΤΣΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|22
|ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΦΩΤΙΟΣ
|23
|ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|24
|ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
|25
|ΞΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|26
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΠΟΓΡΗ ΜΑΡΙΑ
|ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
|27
|ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|28
|ΠΗΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΔΟΝΑΤΟΣ
|29
|ΣΙΑΗΛΗ ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|30
|ΣΙΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|31
|ΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|32
|ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥ
|33
|ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|34
|ΧΟΡΜΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|35
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΛΑΣΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|1
|ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|3
|ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|4
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|5
|ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|6
|ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|7
|ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|8
|ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10
|ΜΟΥΣΣΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|11
|ΜΠΕΚΑΤΟΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|13
|ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|14
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|15
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|16
|ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|18
|ΡΑΜΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|19
|ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|20
|ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|21
|ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|22
|ΤΣΑΦΩΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|23
|ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|24
|ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
|1
|ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|3
|ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|4
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|5
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|6
|ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|7
|ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|8
|ΚΟΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|9
|ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|10
|ΛΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|11
|ΜΠΕΗ ΝΙΚΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|12
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|13
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|14
|ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ