Σάββατο 4 Μάιος 2019

News Headlines

Το ψηφοδέλτιο της «Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες

Το ψηφοδέλτιο της «Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες

Δυτικη Ελλαδα, Πολιτικα Νεα

Στο Πρωτοδικείο της Πάτρας κατέθεσε το μεσημέρι του Σαββάτου(4/5/2019), το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και επικεφαλής του συνδυασμού Βασίλης Χατζηλάμπρου.

Το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για τους τρεις Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΟΛΟΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΜΑΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΓΚΟΥΛΕΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
11 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13 ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΡΗΣΤΟΣ
15 ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
21 ΜΑΤΣΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
22 ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ
23 ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
24 ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
25 ΞΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
26 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΠΟΓΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
27 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
28 ΠΗΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΝΑΤΟΣ
29 ΣΙΑΗΛΗ ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
30 ΣΙΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
31 ΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
32 ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
33 ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
34 ΧΟΡΜΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
35 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1 ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3 ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
4 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6 ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8 ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΜΟΥΣΣΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΜΠΕΚΑΤΟΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12 ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13 ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
18 ΡΑΜΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
21 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΤΣΑΦΩΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
23 ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
24 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΚΟΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
9 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10 ΛΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 ΜΠΕΗ ΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
12 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
14 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σχετικες Δημοσιευσεις

Αφήστε μια απάντηση