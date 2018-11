To New York College στηρίζει τον Α.Ο. Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ο Vivechrom Α.Ο. Αγρινίου βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη και τιμητική θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με το μεγάλο εκπαιδευτικό όμιλο N.Y. College. Το NYC ιδρύθηκε το 1989 σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής State University of New York, Empire State College και στη συνέχεια προχώρησε στην στρατηγικής σημασίας συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Greenwich, καθώς και με το University of Bolton, στη Μεγάλη Βρετανία. Η έμφαση του NYC στην αξιοπιστία και ποιότητα σπουδών επιβεβαιώθηκε με τη συνεργασία με το διάσημο Universite Toulouse, Capitole 1 της Γαλλίας και από το 2014 με το Γερμανικό αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο International University of Applied Sciences Bad Honnef.

Εκτός από το New York College στην Ελλάδα, με εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το NYC έχει ιδρύσει τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια University of New York in Prague στην Τσεχία.

Το NYC προσφέρει Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών με ποικιλία ειδικοτήτων, όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Μηχανική, Επικοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις, Ψυχολογία, Διατροφολογία, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Τουρισμό, Ναυτιλιακά, Κινηματογράφο και Εκπαίδευση. Πρόσφατα αντιπροσωπεία της ομάδας μας βρέθηκε στην έδρα του N.Y. COLLEGE συναντώντας τον Πρόεδρο και Ιδρυτή, κ. Φούτση Ηλία και τον Director of Corporate Relations & Cooperative Education, κ. Φύκα Ιωάννη.

Το πλαίσιο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες σε επήσημη συνέντευξη τύπου που θα λάβει χώρα στο Αγρίνιο με εκπροσώπους και των δύο πλευρών.