Το δημοτικό και τα τοπικά ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον Δήμο Μεσολογγίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1. ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΛΑΜΠΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ
5. ΣΠΑΗ ΜΑΡΘΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
10. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13. ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΖΑΪΜΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΦΑΙΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΣΥΜΕΩΝ
19. ΚΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
21. ΜΑΛΑΤΟΥ ΣΟΦΡΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
22. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
23. ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
24. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
25. ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26. ΜΩΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27. ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
29. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30. ΤΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
31. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
32. ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
33. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
34. ΖΑΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
35. ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
36. ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
37. ΚΡΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38. ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
39. ΜΠΟΒΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
40. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
41. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2 ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3 ΚΑΡΒΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4 ΛΑΜΠΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5 ΛΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
7 ΜΠΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9 ΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 ΔΡΟΣΟΥ ΘΕΩΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2 ΙΩΑΝΝΟΥ – ΣΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 ΚΑΤΣΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4 ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5 ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6 ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
7 ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
10 ΤΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13 ΨΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2 ΛΑΚΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3 ΛΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4 ΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5 ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης και του ΚΚΕ περιόδευσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)