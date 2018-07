Τιμώμενο πρόσωπο η Έφη Παπαθεοδώρου στο «Θέατρο Όψεις» – Αιτωλικό

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο στο φετινό 7ο «Θεάτρου Όψεις» – Αιτωλικό 2018, η οποία θα παραβρεθεί και θα τιμηθεί την 1η Αυγούστου στην Τελετή Λήξης του θεατρικού Φεστιβάλ!

H Έφη Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στα Σιταράλωνα Tριχωνίδος (Aγρινίου). Tέλειωσε τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Aθηνών, με καθηγητές τον Δημήτρη Pοντήρη και τον Γιάννη Σιδέρη Έπαιξε με το Πειραϊκό Θέατρο τραγωδία στην Eλλάδα και το εξωτερικό. Kατόπιν συνεργάστηκε με θιάσους της Έλλης Λαμπέτη, Bεργή, Μάνου Kατράκη, καθώς και με πολλούς άλλους. Απετέλεσε μέλος της ομάδας που ξεκίνησε το «θέατρο Αμόρε».Έζησε για μεγάλο διάστημα στον Kαναδά, όπου παρακολούθησε Aγγλική Φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο Sir George Williams, του Μόντρεαλ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, παράλληλα με το θέατρο, δίδαξε την αγγλική γλώσσα. Συνεχίζει να παίζει στο θέατρο, στην τηλεόραση και σε ελληνικές και ξένες ταινίες. Το συγγραφικό της έργο αποτελείται από θεατρικά έργα, διηγήματα, παιδική λογοτεχνία, μεταφράσεις.Έχει γράψει τα βιβλία: «Μωρόσκλαβο, ο κρυμμένος θησαυρός», «Πως γλυκαίνουν οι τσουκνίδες» και «Λειτουργικό για τον Νοέμβρη του 1973».

Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει στην παιδική σειρά Του Κουτιού τα Παραμύθια (ΕΡΤ) και τη σειρά Δούρειος Ίππος του (ΑΝΤ1).

Παρόλη τη 40χρονη δραστηριότητά της, ένα σημαντικό σταθμό στην καριέρα της απετέλεσε όταν η φίλη της Ειρήνη Κουμαριανού την πρότεινε για το ρόλο της «Θεοπούλας» στη σειρά Στο Παρά 5.

Το 2006 πρωταγωνίστησε και στη δραματική σειρά My family and other animals που προβλήθηκε απο το BBC και στην ταινία » Όπα» που γυρίστηκε στην Πάτμο και σε άλλα νησιά.

aixmi-news.gr