Θερινό Σχολείο του Εργαστηρίου του Κορινθιακού Κόλπου με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπακτίας (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, εδώ και περίπου 30 χρόνια, διενεργείται μια συντονισμένη προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι) που λαβαίνουν χώρα στην περιοχή. Διαχρονικά, παρατηρούνται εφελκυστικές τάσεις με αποτέλεσμα ο Βόρειος και Νότιος Κορινθιακός Κόλπος να απομακρύνονται μέχρι τα 15 χιλιοστά ανά έτος, φαινόμενο μοναδικό στην Ευρώπη αλλά και στην υφήλιο για περιοχές πέρα των τεκτονικών ορίων. Ένα τμήμα της χερσαίας έκτασης του Βόρειου Κορινθιακού Κόλπου (παράκτιες περιοχές της νότιας Φωκίδας) κατέρχονται και του Νότιου (παράκτιες περιοχές της βόρειας Αχαΐας) ανέρχονται. Hπεριοχή μελετάται από ερευνητικές ομάδες από όλη την Ευρώπη. Στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών την επισκέπτονταιτακτικά φοιτητές από πολλά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια λόγω του ότι αποτελεί ένα «φυσικό εργαστήριο» λόγω του μεγάλου πλήθους και ποικιλίας των γεωφυσικών φαινομένων και της πληθώρας ευρημάτων.

Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ενδελεχή μελέτη, έχει εγκατασταθεί ένα μεγάλο πλήθος οργάνων (σεισμόμετρα, επιταχυνσιόμετρα, δορυφορικοί δέκτες GPSκλπ).Εκτός, λοιπόν, από περίπου 40 σεισμογράφους, έχουν εγκατασταθεί και 30 γεωδαιτικοί σταθμοί GPS σε μια έκταση από τη Λευκάδα μέχρι το Γαλαξίδι (βόρεια) και την Κεφαλονιά μέχρι το Αίγιο (νότια). Οι γεωδαιτικοί σταθμοί GPS μετράνε την παραμόρφωση του εδάφους και συμβάλουν στην κατανόηση του γεωτεκτονικού υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής.

Ανά τακτά διαστήματα αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις η ομάδα μας επισκέπτεται την περιοχή για συναντήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εγκατάσταση και συντήρηση των σταθμών, λήψεις μετρήσεων κ.α., με ορμητήριο την πόλη της Ναυπάκτου, εκτός ειδικών περιπτώσεων.Ταυτόχρονα, λαμβάνονται δεδομένα από δορυφόρους παρατήρησης της γης με συχνές λήψεις. Οι επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις αξιοποιούνται σε ερευνητικά έργα και μελέτες από διάφορες ερευνητικές ομάδες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο με σκοπό την σε βάθος κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών που λαβαίνουν χώρα.

Ο κοινός τόπος των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή αποτελεί το CorinthRiftLaboratory (Εργαστήριο της τάφρου της Κορίνθου). Μέλη αυτής αποτελούν από την Ελλάδα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από την Γαλλική μεριά μετέχουν τα πανεπιστήμια Écolenormalesupérieureτου Παρισιού, της Νίκαιας,του Στρασβούργου,το SavoieMontBlancκαθώς και το ερευνητικό ίδρυμα InstitutdePhysiqueduGlobedeParis.Επίσης, μετέχουν και η Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας και ταπανεπιστήμια της Σόφιας και της Πράγας. Προσφάτως, ο Κορινθιακός Κόλπος εντάχθηκε ως Παρατηρητήριο της Κορινθιακής τάφρου (CorinthRiftObservatory, CRO) στο πλαίσια της παν-Ευρωπαϊκής υποδομής παρατήρησης της ηπειρωτικής γης.

Στα πλαίσια του θερινού σχολείου του εργαστηρίου του Κορινθιακού Κόλπου (CorinthRiftObservatory) 2019, μεταξύ άλλων, θα διενεργηθούν επιδείξεις λειτουργίας εκπαιδευτικού σεισμογράφου σε μαθητές του 1ουΓυμνασίουΝαυπάκτου, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο και παρουσιάσεις/διαλέξεις από 23διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής σε 13φοιτητέςκαι 13 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης που έχουν επιλεχθεί,καθώς και στο ευρύ κοινό.

Πληροφορίες γιατο εργαστήριο του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και το πλήρες πρόγραμμα και υλικό για το φετινό αλλά και τα περασμένα θερινά σχολεία μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://crlab.eu. Το πλήρες πρόγραμμα του σχολείου καθώς και σχετικές πληροφορίες (υπό διαρκής ενημέρωση) βρίσκεται στο https://nfo.crlab.eu/crl-school-2019

Το σχολείο είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, με επιχορήγηση των φοιτητών και των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωφυσικής (European Geosciences Union).

Οι ομιλίες είναι στην Αγγλική και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ανοιχτών στο κοινό έχει ως εξής:

Saturday 21/9/2019

Nafpaktos municipality room at the old harbor

This event is open to the public

08:45 – 09:00 Welcome by the Mayor and local authorities of the city of Nafpaktos

09:00 – 09:45 Tectonics, structural setting and tectono-sedimentary processes in the Corinth Rift

HaralambosKranis, National and Kapodistrian University, Athens, Greece

09:45 – 10:30 Age, origin and history of the rocks that can be found along the north coast of the Corinth Rift, preparation in the classroom of the geological field trip of Sunday morning

Christian Beck, Université de Savoie, France

10:30 – 11:00 Break

11:00 – 11:45 Ground acceleration produced by earthquakes and their local amplifications depending on the properties of the underlying soils

IoannisKassaras, National &Kapodistrian University, Athens, Greece

11:45 – 12:30 Tsunami in the Corinth Rift and the Ionian Sea

Philippe Heinrich, Commissariat à l’énergieatomiqueet aux énergies alternatives, France Simon Bufféral, ÉcoleNormaleSupérieure, Paris, France

12:30 – 14:00 Lunch Break

14:00 – 16:00 Hand-on GNSS instruments – learn how to manipulate a GNSS instrument

Emilie Klein, Centre National de la RechercheScientifique, Paris, France

Panagiotis Elias, National Observatory, Athens, Greece

16:00 – 16:30 Break

16:30 – 17:30 Hand-on a simple code to model simple tsunami waves

Philippe Heinrich, Commissariat à l’énergieatomiqueet aux énergies alternatives, France

17:30 – 19:30 Presentations by the students (introduction to their posters).