Θεατρική παράσταση «Κρίστοφερ» στο Μεσολόγγι από το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου η θεατρική παράσταση «Κρίστοφερ» στο Μεσολόγγι από το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου.

Ο Κρίστοφερ είναι διαφορετικός. Είναι ένα παιδί με “συμπεριφορικά προβλήματα”, γράφει ο συγγραφέας του μυθιστορήματος “The Curious Incident of the Dog in the Night-time”, Μαρκ Χάντον, προσπαθώντας να απαλλάξει τον δεκαπεντάχρονο ήρωά του από την ετικέτα του του αυτιστικού παιδιού: δεν του αρέσει να τον αγγίζουν, ουρλιάζει όταν είναι θυμωμένος ή μπερδεμένος, χτυπάει, βογκάει, δεν του αρέσει το κίτρινο αλλά λατρεύει το κόκκινο, δεν χαμογελάει, δεν μπορεί να κατανοήσει τις μεταφορές, δεν μπορεί να πει ψέματα, δεν του αρέσουν οι δυνατοί θόρυβοι, δεν μιλάει σε αγνώστους. Έχει φωτογραφική μνήμη, λατρεύει τα μαθηματικά, τα ζώα, το Διάστημα, τα αστυνομικά μυθιστορήματα και τον Σέρλοκ Χολμς. Ο κόσμος του είναι κυριολεκτικός, λογικός και ταξινομημένος σε μικρά κουτιά για να μπορούν να έχουν νόημα και συνοχή. Οτιδήποτε διαταράζει την τάξη, όπως η αλλαγή στη θέση των επίπλων ή μια φράση όπως “έχε τα μάτια σου δεκατέσσερα” τον μπερδεύει, τον αποσυντονίζει.

Η ιστορία μας είναι απλή : με αφορμή τη δολοφονία του σκύλου της γειτόνισσας, ο Κρίστοφερ ξεκινά για ένα μακρύ ταξίδι με στόχο τη διαλεύκανση του φόνου. Το ταξίδι αυτό θα είναι περιπετειώδες, θα γίνει η αφορμή να αποκαλυφθούν οικογενειακά μυστικά, θα φέρει ανθρώπους προ των ευθυνών τους και θα αναγκάσει τον Κρίστοφερ να ξεπεράσει τους φόβους και τις ανασφάλειές του, αφήνοντάς στον ίδιο αλλά και σε όλους μας το αισιόδοξο συμπέρασμα: “Μπορώ να κάνω τα πάντα!”.

Το best seller μυθιστόρημα του Μαρκ Χάντον «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα», που διασκευάστηκε εξαιρετικά από τον θεατρικό συγγραφέα Σάιμον Στίβενς, αποτελεί έναν ύμνο στη διαφορετικότητα και στο σεβασμό προς το άτομο, γιατί τι μένει στο τέλος;… H εικόνα του Κρίστοφερ, του παιδιού που αγωνίζεται να προσαρμοστεί και να επιβιώσει σε έναν κόσμο που τον φοβίζει και τον μπερδεύει. Αυτό, δηλαδή, που προσπαθούμε να κάνουμε και οι περισσότεροι από εμάς…