The Final Four: Οι πρώτες εικόνες από τη μεγάλη πρεμιέρα – Εντυπωσιακές Μακρυπούλια & Φουρέιρα (VIDEO)

Ένας διαφορετικός μουσικός κόσμος έρχεται στον ΑΝΤ1.

Το «The Final Four», που έκανε μεγάλη επιτυχία σε όσες χώρες προβλήθηκε σημειώνοντας επιδόσεις – ρεκόρ στους πίνακες τηλεθέασης, έρχεται και στην Ελλάδα, με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια, για να ανατρέψει ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα για τα μουσικά talent shows.

O Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Ελένη Φουρέιρα και ο Μιχάλης Κουινέλης (Stavento) παίρνουν τη θέση του κριτή και κάνουν ακόμη πιο ξεχωριστό, το απρόβλεπτο και ανατρεπτικό «The Final Four».

Η μεγαλύτερη μουσική μάχη ξεκινά από τον τελικό και οι The Final Four βρίσκονται ήδη στη σκηνή για να παλέψουν να υπερασπιστούν και να κρατήσουν τη θέση τους. Κάθε εβδομάδα θα βρίσκονται απέναντί τους, οι διεκδικητές που με το πείσμα και το ταλέντο τους θα προσπαθήσουν να τους εκθρονίσουν και να πάρουν τη θέση τους στο «The Final Four».

Ένας θα φτάσει μέχρι τη νίκη στο μεγάλο τελικό, και θα κερδίσει ένα συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία αλλά και 50.000 ευρώ!

Το «The Final Four» έχει προβληθεί σε ΗΠΑ, Βραζιλία, Περού, Ρωσία, Λιθουανία, Ρουμανία, Καζακστάν και Ισραήλ σημειώνοντας επιδόσεις – ρεκόρ στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ αναμένεται να προβληθεί και στην Ισπανία.

«The Final Four». Πρεμιέρα Κυριακή 6 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 20:45 στον ΑΝΤ1!

Η συνέχεια επί της οθόνης!

