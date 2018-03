Στην τελική ευθεία ο Δήμος Αγρινίου για το «Let’ s Do It Greece». Ο Δήμος Αγρινίου με την Ακτίνα Εθελοντισμού μετείχε στην κεντρική συντονιστική συνάντηση για την Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία «Let’ s Do It Greece» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εθελοντές, οργανώσεις, σύλλογοι, φορείς και ομάδεςσυναντήθηκαν στην Πάτρα και ξεδίπλωσαν το σχέδιο δράσης τους.

Ως ημέρα διεξαγωγής του Let’sdoitGreece για το 2018 έχει προγραμματιστεί ηΚυριακή 29 Απριλίου 2018 και όπως εξήγησε η κ. Ανθούλα Μακρή, υπεύθυνη της Ακτίνας Εθελοντισμού, οι προετοιμασίες στο Αγρίνιο είναι εντατικές: «Στην πόλη μας σχεδιάζουμε με πολύ μεράκι και αγάπη το φετινό πρόγραμμα δράσεων. Πέρυσι καταφέραμε να διακριθούμε πανελλαδικά με την ενεργοποίηση 2.500 εθελοντών όλων των ηλικιών σε 88 δράσεις. Φέτος, ελπίζουμε να ξεπεράσουμε όλες τις προσδοκίες και να προετοιμάσουμε 130 δράσεις σε όλο το εύρος του Δήμου.

Καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις και να τις ενώσουμε κάτω από την ομπρέλα του φετινού στόχου μας που είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με γενικό μήνυμα «εθελοντισμός – νεολαία – περιβάλλον». Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί στο κάλεσμά του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου ανταποκρίθηκαν με μεγάλη συμμετοχή φορείς και εθελοντές της πόλης. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 14 Φεβρουαρίου όταν ανακοινώθηκε η στόχευσή μας για τα φυσικά μνημεία της περιοχής και την ανακύκλωση – επανάχρηση υλικών. Ξεκινάμε με το σχολικό Letsdoitπου πραγματοποιείται 23- 27 Απριλίου».