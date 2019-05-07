Τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον Δήμο Μεσολογγίου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΛΑΜΠΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
- ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ
- ΣΠΑΗΜΑΡΘΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΔΡΟΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- ΖΑΪΜΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΦΑΙΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΣΥΜΕΩΝ
- ΚΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
- ΜΑΛΑΤΟΥ ΣΟΦΡΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
- ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
- ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
- ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΜΩΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΤΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
- ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
- ΖΑΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
- ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
- ΚΡΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΜΠΟΒΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- 2.ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΚΑΡΒΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΛΑΜΠΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΛΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
- ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
- ΜΠΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
- ΛΑΚΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΛΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΔΡΟΣΟΥ ΘΕΩΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΙΩΑΝΝΟΥ – ΣΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΚΑΤΣΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
- ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
- ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
- ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 10 ΤΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13 ΨΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αγρίνιο: Επιστημονική Εκδήλωση από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών Εφετείου Πατρών για την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας