Τα εισιτήρια του Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Στη διάθεση των φίλων του Ατρόμητου θα είναι από το πρωί της Παρασκευής τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινά η προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Superleague, Ατρόμητος-Παναιτωλικός, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 19.00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων θα λειτουργήσει το εκδοτήριο της Θύρας 2 από τις 12.00 μέχρι και τις 20.00.

Για τα εισιτήρια της Θύρας 2 ισχύει η προσφορά του Cosmote Deals for you όπου με την προσκόμιση του κωδικού DEALS for YOU μπορείτε να προμηθευτείτε 2 εισιστήρια στην τιμή του 1.

*Για την αγορά του κάθε εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο Αριθμός ΑΜΚΑ του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται».

gazzetta.gr

