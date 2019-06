Συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου το Σάββατο για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου προσκαλεί σε συναυλία αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:30 στην Πλατεία Δημοκρατίας. Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου.

Σύνολο Παραδοσιακής Ορχήστρας:

Ηλιογέννητη

Ξύλα – πλεύρα

Κλέφτης

Picture – Homecoming

Διδασκαλία – Διεύθυνση: Λύκος Παντελής

Συμμετέχουν οι:

Κλαρίνο:Ρεπάνης Γιώργος, Γκρίζης Κώστας

ΛύραΠολίτικη: Καραγεώργος Σέργιος

Βιολί:Καλφούντζος Αλέξης

Λύρα κρητική: Σαμαράς Αντρέας

Λαούτο:Στρεμμένος Γιάννης,Μπέστιας Θανάσης

Σαντούρι: Κωστοπούλου Φωτεινή

Κρουστά: Λιούλιος Νίκος,Στρεμμένος Κώστας

Πρόγραμμα:

Σύνολο Τρομπέτας:

Moment for MorriconeτουEnnio Morricone

Rock Around the ClockτουG. Denayer

La VieEn RoseτουGurning

TequilaτουΑ. Bykov

Hawaii Five – 0του Morton Stevens

Διδασκαλία – Διεύθυνση: Τσιάντας Δημήτριος

Συμμετέχουν οι:

Μπαρδάκης Συμεών, Συσσοβίτης Παναγιώτης,

Τσιάντα Ελευθερία, Τσιλιμέκη Ευδοκία,

Φρόση Πέρσα, Χασιώτης Ανδρέας

Σύνολο Μουσικής Δωματίου:

R.Schedrin,Mumoresque

J.S. Bach,Κονσέρτο για πιάνο και Ορχήστρα εγχόρδων f-moll

A. Piazzolla,Invierno Pοrteno

Διδασκαλία – Διεύθυνση: Φουλίδης Ηλίας

Συμμετέχουν οι:

Τσέλο: Γαλάνη Κερασία, Γκουρνέλου Μελίνα

Βιολί: Λιάγκα Ειρήνη, Μπιτσώρη Νίκη

Φλάουτο: Κασσάρα Αναστασία

Πιάνο: Τσαρούχη Άρτεμις

