Συμμετοχική Έκθεση Φωτογραφίας: Το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού

Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της Συμμετοχικής Έκθεσης Φωτογραφίας με τίτλο «Το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού».

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, στις 20:00, στον Βιότοπο Πολιτισμού «Τοπικός Κόμβος – Local HUB».

Τριάντα έξι φωτογράφοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες απάντησαν στο ερώτημα «Αν το πανηγύρι τ’ Άη Συμιού ήταν μια εικόνα ποια θα ήταν;» και διαμόρφωσαν μια συμμετοχική απάντηση στο ερώτημα αυτό, μέσω των φωτογραφικών τους στιγμιότυπων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης, επιχειρείται για πρώτη φορά διαγενεακή προσέγγιση του πανηγυριού μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό των συμμετεχόντων στο πανηγύρι. Φωτογραφίες παλαιότερων δεκαετιών έρχονται να αφηγηθούν οικογενειακές ιστορίες, ανακαλώντας μνήμες και τεκμηριώνοντας την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη του πανηγυριού.

Σας περιμένουμε.

H Έκθεση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των συλλόγων:

-Σύλλογος Πανηγυριστών Μεσολογγίου «ΑΗ ΣΥΜΙΟΣ»

-Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου

Η Έκθεση γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος «Το Μεσολόγγι των Ντόπιων – Messolonghi By Locals». Το Messolonghi By Locals αφορά στην καταγραφή και διάδοση της ταυτότητας του Μεσολογγίου μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες με τους πολίτες οι οποίοι γίνονται οι ίδιοι οι συνδιαμορφωτές της σύγχρονης ταυτότητας της πόλης.

Το Messolonghi By Locals υποστηρίζεται από το πρόγραμμα: START Create Cultural Change

Το START είναι ένα πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων, και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.