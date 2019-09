Συμμετοχή σε τρία νέα ERASMUS+ το ΕΠΑΛ Ναυπάκτου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έγκριση συμμετοχής του σχολείου μας σε 3 εκπαιδευτικά προγράμματα «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2019.

Το πρόγραμμα με γενικό τίτλο «Work 4.0 – Skills of the future» θα έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών. Οι ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες θα συνεργαστούμε είναι η Γερμανία (συντονίστρια), το Βέλγιο, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Σκοπός της σύμπραξης είναι οι συμμετέχοντες μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους διευκολύνουν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και την προσωπική τους ζωή. Οι μαθητές θα κληθούν να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση της «εργασίας» στο προστατευμένο περιβάλλον ενός σχολείου και της διαβίωσης σε μια ξένη χώρα. Θα αντιμετωπίσουν την εργασία σε μια διακρατική ομάδα με σκοπό να παρατηρήσουν διαφορετικές πολιτισμικές συμπεριφορές απέναντι στην εργασία και την καθημερινή ζωή και θα εστιάσουν στις τεχνολογικές αλλαγές και τη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα με γενικό τίτλο «All disease begin in the gut» θα έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών. Οι ευρωπαϊκές χώρες που θα συμπράξουν μαζί μας είναι η Τουρκία, η Πολωνία (συντονίστρια) , η Ιταλία, η Σλοβακία και η Λιθουανία. Έχοντας ως βάση τα λόγια του Ιπποκράτη « Όλες οι ασθένειες ξεκινούν στο έντερο», στοχεύουμε να κάνουμε ευρέως γνωστά τα οφέλη των προβιοτικών, πρεβιοτικών και συμβιοτικών οργανισμών στα τρόφιμα και τα οφέλη που η κατανάλωση αυτών επιφέρει στην υγεία. Το θέμα θα προσεγγιστεί κάνοντας χρήση της μεθόδου STEM, εστιάζοντας στα ζυμούμενα τρόφιμα μέσα από έρευνες σχετικά με την κατανάλωση προβιοτικών από τους συμμετέχοντες μαθητές, συλλογή υλικού από επιστημονικές έρευνες, εργαστήρια χημείας και βιολογίας, εργαστήρια παρασκευής ζυμούμενων τροφίμων, παρουσιάσεις από ειδικούς, κτλ.

Τέλος, το πρόγραμμα με τίτλο «Act now for the planet by consuming locally (LOCALVORISM) », διάρκειας 24 μηνών, με συμπράττουσες μαζί μας χώρες την Γαλλία (συντονίστρια), την Ιταλία και την Τουρκία, έχει ως σκοπό την μελέτη των συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, μεταφοράς και εμπορίας τροφίμων και την ανάδειξη της αναγκαιότητας φιλικών, προς το περιβάλλον, μοντέλων στην βιομηχανία τροφίμων. Παράλληλος στόχος είναι η κατανόηση των τοπικών και Ευρωπαϊκών κινήτρων πίσω από την προώθηση κατανάλωσης τοπικών προϊόντων. Τελικό προϊόν θα είναι ένας διαδραστικός χάρτης της Ευρώπης στον οποίο θα απεικονίζονται τοπικά προϊόντα κάθε συμμετέχουσας χώρας και όλες οι πληροφορίες από την τράπεζα δεδομένων.