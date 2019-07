Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας (ΦΩΤΟ)

Στα πλαίσια συνεργιών για την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας των νέων στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στις διεθνείς εκδηλώσεις προώθησης του καινοτόμου εκπαιδευτικού επιμορφωτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας «ecapital Culture Adriatic Start up school» μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού Επιμελητηρίου του Μάρκε, του Αναπτυξιακού Ιδρύματος Μάρκε και του Ιδρύματος Ανδρέα Μποτσέλι.

Το συγκεκριμένο αυτό, πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό ίδρυμα Μάρκε, την Περιφέρεια Μάρκε, το Περιφερειακό Επιμελητήριο Μάρκε, το Δήμο της Ανκόνα και τελεί υπό την αιγίδα των τριών Φόρουμ, των Επιμελητήριων, των Πανεπιστήμιων, των Δήμων, καθώς και της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου, του Ιδρύματος Ανδρέα Μποτσέλι, του Πανεπιστημίου Ca΄Foscari της Βενετίας και του Δήμου του Τζέσι, με τη συνεργασία του Δικτύου AI-NURECC και της IBM.

Το «ecapital Culture Adriatic Start up school project» (https://startupschool.ecapital.it/) είναι το μόνο σχολείο επιμόρφωσης και κατάρτισης νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με στόχο την ωρίμανσή τους και τη δημιουργία start up καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτιστικού Τουρισμού στην περιοχή της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου. Είναι κάτι παραπάνω από μια εκπαιδευτική εμπειρία διότι βοηθά νέους εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες από τις 9 χώρες της Μακροπεριφέρειας να αναπτύξουν την δική τους start up επιχείρηση στον τομέα του πολιτιστικού Τουρισμού διασυνδέοντας τον Ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό κόσμο με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας.

Το «ecapital Culture Adriatic Start up school project» υλοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια και είναι η εξέλιξη του περιφερειακού προγράμματος ECAPITAL – Επιχειρηματικό Σχέδιο Ανταγωνισμού, το οποίο επί 15 χρόνια προωθούσε τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων στην περιφέρεια Marche (Ιταλία), με τη συμμετοχή φοιτητών στην έναρξη επιχειρηματικών σχεδίων. Πάνω από 100 επιχειρήσεις γεννήθηκαν χάρη σε αυτό το έργο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 500 νέοι εργαζόμενοι.

Στην έκδοση του προγράμματος για το 2019 κατατέθηκαν πάνω από 30 αιτήσεις νέων προερχομένων από την Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, καταλήγοντας μετά από 2 μήνες επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης, στην e-capital start up θερμοκοιτίδα στην εκκόλαψη 11 τελικών επιχειρηματικών σχεδίων, έτοιμων να υλοποιήσουν την start-up επιχειρηματική τους εκκίνηση στην πραγματική αγορά.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας όπως και τα λοιπά μέλη του Φόρουμ αναλαμβάνουν πλέον πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση του καινοτόμου αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος έτσι ώστε να δοθεί σε όσο περισσότερους νέους η δυνατότητα να εκπαιδευτούν με υποτροφία στο «ecapital Culture Adriatic Start up school», αναπτύσσοντας την καινοτομική επιχειρηματική τους ιδέα, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες τους, τη δημιουργικότητα τους, εμπνεόμενοι από την τεράστια πολιτιστική κληρονομία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου. Κυρίως όμως στοχεύοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη στροφή των νέων σε υγιείς κλάδους της οικονομίας με κατά τόπους συγκριτικό πλεονέκτημα, δημιουργώντας υγιή αναπτυξιακά μοντέλα επιχειρηματικότητας επηρεάζοντας αλυσίδες αξίας της οικονομίας όπως ο Τουρισμός, ο Αγροδιατροφικός τομέας και κατ’ επέκταση οι εξαγωγές.

Παράλληλα η αντιπροσωπεία των Επιμελητηρίων συμμετείχε και στις εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου του ιδρύματος Ανδρέα Μποτσέλι στο project “Culture Adriatic Start up school” και στα εγκαίνια καινοτόμου Μουσικού σχολείου στην πόλη Mouccia στην Περιφέρεια Μάρκε, περιοχή που επλήγει σημαντικά από τους καταστροφικούς σεισμούς πριν 3 χρόνια, στοιχίζοντας απώλειες ανθρωπίνων ζωών και υλικοτεχνικής υποδομής.

Τέλος, στα πλαίσια των διήμερων εργασιών και εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής & Ιονίου όπου με ομόφωνη απόφαση έγινε αποδεκτό το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Σερβίας να γίνει μέλος του Φόρουμ, στα πλαίσια της πολιτικής του Φόρουμ των Επιμελητηρίων που ακολουθεί την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR) και την «πρωτοβουλία του Βερολίνου» για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Βόνιτσα: Επίσκεψη Κ. Καραγκούνη στον όμιλο «Ανδρομέδα» (ΦΩΤΟ)