Συντονιστική συνάντηση για την Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία Let’s Do It Greece 2018. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την ερχόμενη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, και ώρα 16:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής, ισόγειο, Πάτρα), την κεντρική συντονιστική συνάντηση για την Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία Let’s Do It Greece,

Το ραντεβού για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας, έχει δοθεί για την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 και ήδη όλοι βρισκόμαστε σε πυρετώδεις προετοιμασίες, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή οργάνωση.

Μάλιστα η φετινή πανελλαδική εκστρατεία τελεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, και έχει ως θέμα «Νεολαία και Εθελοντισμός», με τους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους της χώρας μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη, τις υψηλές απαιτήσεις του εγχειρήματος και με γνώμονα τη διάδοση του εθελοντισμού και την επιτυχή προετοιμασία και πραγματοποίηση δράσεων από εθελοντές και φορείς της περιοχής μας, έχει θέσει υπό την αιγίδα της το Let’s do it Greece, και διοργανώνει όπως κάθε χρόνο κεντρική συντονιστική συνάντηση.

Το απόγευμα της Δευτέρας καλούνται στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όλοι οι εθελοντές, οργανώσεις, σύλλογοι, φορείς και ομάδες, καθώς και απλοί πολίτες, για να συναντηθούν και να συζητήσουν με τον Εθελοντή – Οραματιστή και Συντονιστή του Let’s Do It Greece Νίκο Κιούση, καθώς και σημαντικούς εθελοντές της οργανωτικής ομάδας, για την καλύτερη προετοιμασία των δράσεων στη Δυτική Ελλάδα.

Δηλώστε τη δράση σας στο Χάρτη Δράσεων

Η ημέρα διεξαγωγής της δράσης Let’s do it Greece για το 2018, έχει προγραμματιστεί για φέτος την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Αν είστε ομάδα, σύλλογος, γειτονιά, παρέα, συλλογικότητα, σας προσκαλούμε να δηλώσετε τη δική σας δράση για εκείνη τη ημέρα στο Χάρτη Δράσεων στο σύνδεσμο http://www.letsdoitgreece.org/activities/new