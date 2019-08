Στον Υφυπουργό Αθλητισμού η επίσημη πρόσκληση για τους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες

O Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης παρέλαβε από τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων Ιάκωβο Φιλιππούση, την επίσημη πρόσκληση για τους 2ους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες που θα γίνουν στην Πάτρα από τις 25 ως τις 31 Αυγούστου.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού επιβεβαίωσε στον κ. Φιλιππούση την παρουσία του στην Τελετή Εναρξης των Μεσογειακών Αγώνων, στην οποία θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την πρόθεση του να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των αθλητών της Μεσογείου. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΜΑ Αμάρ Αντάντι θα εκφωνήσει και την εναρκτήρια ομιλία στη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής, στις 24 Αυγούστου στην Πάτρα.

Ο κ. Αυγενάκης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του, έχει βρεθεί δίπλα στο εγχείρημα των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων, συγκαλώντας αμέσως ευρεία σύσκεψη στην οποία διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα.

Μάλιστα έχει ήδη επισκεφτεί την Οργανωτική Επιτροπή στην Πάτρα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την απόλυτη υποστήριξη του στην άρτια διοργάνωση των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων.

PRESS RELEASE

The Deputy Sports Minister of Greece received the official invitation of the Mediterranean Beach Games

The Deputy Sports Minister, Lefteris Avgenakis received from the Secretary General of the International Committee of Mediterranean Games Iakovos Filippousis, the official invitation of the 2nd Mediterranean Beach Games that will be held in Patras from the 25th until the 31st of August.

The Deputy Sports Minister confirmed to Mr Filippousis his presence at the Opening Ceremony of the Mediterranean Beach Games, in which he will represent the Hellenic government, as well as his intention to watch the efforts of the Mediterranean athletes. Responding to ICMG President Amar Andadi’s invitation he will also deliver the opening speech at the General Assembly on August 24 in Patras.

As soon as he took over his new duties, Mr Avgenakis declared that he will fully support the organizing of the Mediterranean Beach Games and immediately called for an extended meeting during which he underlined that the Mediterranean Beach Games of Patras are a priority for Greece.

Mr. Avgenakis has already visited the Organizing Committee in Patras, sending a clear message that he is fully supporting the organizing of the Mediterranean Beach Games.

