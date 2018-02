Στον Σπίρτζη η μελέτη σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό! (ΗΧΗΤΙΚΑ)

Τι δηλώνουν Γιώργος Παπαναστασίου και Χρήστος Ράδος

Στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη υποβάλλεται αύριο Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, από τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου και τον Αγρινιώτη Χρήστο Ράδο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας RACE, η δωρεάν μελέτη σύνδεσης της Ιόνιας Οδού, η οποία παρουσιάστηκε και παραδόθηκε το περασμένο Σάββατο στη Δημοτική Αρχή σε κλίμα χαράς και συγκίνησης.

Συνεντεύξεις – Επιμέλεια: Σωκράτης Τσόμπος

Ένα μεγάλο βήμα έγινε σε μία από τις βασικές διεκδικήσεις της τοπικής κοινωνίας του Αγρινίου καθώς ολοκληρώθηκε η μελέτη σύνδεσης της πόλης με τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού. Την χρηματοδότηση ανέλαβε με πρωτοβουλία της η εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών RACE η οποία στα πλαίσια υλοποίησης της πολιτικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκπόνησε τη Συγκοινωνιακή Μελέτη της οδικής σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου με τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού.

Η μελέτη παρουσιάστηκε το Σάββατο στη Δημοτική Αρχή Αγρινίου όπου έτυχε ενθουσιώδους αποδοχής και δωρίζεται στο Ελληνικό Δημόσιο ώστε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας ανασυγκρότησης των συγκοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Επιλέχθηκε η σύνδεση μέσω του Α/Κ Αγγελοκάστρου χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία Value Engineering του διεθνούς οργανισμού SAVE (Society of American Value Engineers), η οποία έδωσε τον μεγαλύτερο δείκτη Λειτουργικότητας προς Κόστος (Value = Functions/Cost) και περιέχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό που γίνεται μέσω κλειστού αυτοκινητόδρομου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey με συνολικό πλάτος 17,6 μέτρα. Η συνδετήριος μήκους 13,4χλμ θα ξεκινά όπως ειπώθηκε παραπάνω από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αγγελοκάστρου, θα διαθέτει ένα ακόμα Α/Κ στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Αγρινίου και θα καταλήγει στην συνοικία Δοκίμι, στο Αγρίνιο.

Θα περιλαμβάνει επίσης 5 κυκλικούς κόμβους (Round about), 3 Άνω Διαβάσεις, 5 Κάτω Διαβάσεις, 4 Γέφυρες, 14 Οχετούς, ανακατασκευή και κατασκευή νέου τοπικού οδικού δικτύου κάθετων και παράπλευρων οδών και την αποκατάσταση Αρδευτικού Δικτύου σε μήκος 4.5χλμ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά το νέο προτεινόμενο Περιφερειακό Δακτύλιο Αγρινίου, στα όρια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης ο οποίος θα έχει μήκος 6,8χλμ με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας με νησίδα στη μέση, φύτευση και ηλεκτροφωτισμό. Στο μεγαλύτερο τμήμα προβλέπεται παράπλευρο οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί την ίδια την πόλη και δεν θα σχετίζεται με την κίνηση στον Περιφερειακό. Σε αυτό θα υπάρχει και ένας ποδηλατόδρομος μήκους 3χλμ με πρόθεση από το Δήμο να τον συνδέει με ένα μελλοντικό δίκτυο που θα αναπτυχθεί στο Αγρίνιο.

Η προτεινόμενη λύση θα μειώσει δραστικά το χρόνο μετακίνησης από το Αγρίνιο στην Ιόνια Οδό σε μόλις 6 λεπτά από 20 που είναι σήμερα, ενώ θα παρακάμπτει και το εξαιρετικά επικίνδυνο πέρασμα της Κλεισούρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, τα οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία θα αποσβέσουν την επένδυση κατασκευής του έργου (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απαλλοτριώσεων) μέσα σε 7 έτη από την λειτουργία του.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου έχει εκτιμηθεί στα 77 εκατ. Ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Από αυτα τα 55εκατ.ευρώ αφορούν την συνδετήρια οδό και τα 22εκατ.ευρώ τον Περιφερειακό Δακτύλιο. Οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις αφορούν σε περίπου 1.400 στρέμματα με εκτιμώμενο κόστος 8,5-10εκατ.ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ.

Η εταιρεία RACE ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία την εκπόνηση της μελέτης από τον Μάρτιο του 2017. Τον Ιούνιο υπήρξε συνάντηση με το Δήμο Αγρινίου και τον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα. Τον Αύγουστο υπήρξε συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε όπου υπήρξε αποδοχή της πρόταση της μελέτης και συνεχίστηκε η εκπόνηση της.

Αύριο, θα υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη όπου θα υποβληθεί επίσημα η ολοκληρωμένη πρόταση. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η εκπόνηση και έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης (πιθανότατα από το ΠΔΕ), τα τεύχη δημοπράτησης και η δημοπράτηση που ενδέχεται να γίνει με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής. Ο εκτιμώμενος χρόνος των έργων (εφόσον έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις) εκτιμάται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής.

Η ιδέα της οδικής σύνδεσης γεννήθηκε από τις συζητήσεις του ιδρυτή της Race Χρήστου Ράδου με τους γονείς του Ευφροσύνη και Νικόλαο Ράδο, και στους οποίους με τιμή αφιερώνεται η μελέτη.

Οι δυο άνδρες (Γ. Παπαναστασίου και Χ. Ράδος) μίλησαν στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΩΝ… ΕΡΓΑ» του Σωκράτη Τσόμπου στον «ΔΥΤΙΚΑ FM 92,8».

Αποσπάσματα δηλώσεων:

Ο Διευθύνων Εταίρος της Race Χρήστος Ράδος δήλωσε: «Ο τεχνικός κόσμος της χώρας οφείλει να βρει νέους τρόπους συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με τους δημόσιους φορείς, ώστε να δημιουργηθεί Αξία για την εθνική μας οικονομία. Είναι μάλλον προφανές ότι τα ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων μερών –του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα– στην αγορά των έργων υποδομής είναι αλληλοεξαρτώμενα. Η επιτυχία για την εθνική οικονομία μπορεί να έρθει μόνο όταν δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος δημιουργίας αξίας για την κοινωνία μας, τους εργαζόμενους, τους πελάτες μας, και τους εταιρικούς μετόχους –με αυτή τη σειρά.

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και πήγα σχολείο στο Αγρίνιο, οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι από το Αγρίνιο, οι παιδικοί μου φίλοι και ένα μεγάλο μέρος της οικογενείας μου ζουν στο Αγρίνιο. Χαίρομαι που μπόρεσα να προσφέρω κάτι πίσω στην τοπική μας κοινωνία που μου έχει προσφέρει τόσα πολλά.»

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε σχετικά:

«Είναι μια σπουδαία μέρα για την πόλη. Ένας δικό μας άνθρωπος, ένας Αγρινιώτης, με αξιοθαύμαστη πορεία σε μια σημαντική εταιρεία που διαπρέπει στην Ελλάδα και το εξωτερικό ποτέ δεν ξέχασε την πόλη του. Και τώρα να κάνει δωρεά μια σπουδαία μελέτη.

Ο Χρήστος αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Με την προώθηση του έργου αυτού το Αγρίνιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Χρειαζόμαστε την κάθετη σύνδεση για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ανάπτυξη για την περιοχή μας. Η κάθετη σύνδεση σε συνδυασμό με την νότια περιμετρική και το επιχειρηματικό πάρκο θα δώσει στο Αγρίνιο την προοπτική μια σύγχρονης πόλης και είναι αυτό που οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Το Αγρίνιο, όλοι εμείς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο Ράδο και την μελετητική του ομάδα για την μοναδική προσφορά».



Ανεξέλεγκτες διαστάσεις με τις φόλες στη Βόνιτσα! (ΦΩΤΟ)