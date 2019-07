Σπάνιο φιλμ από τον φονικό σεισμό του 1966 στην Αιτωλοακαρνανία

Σπάνιο φιλμ του 1966 από τον φονικό σεισμό τότε στην περιοχή μας με θύματα και καταστροφές(καταστροφή της γέφυρας στη λίμνη Αμβρακία στη Στάνου). Ο σεισμός τότε είχε γίνει στις 04:40, 29 Οκτωβρίου 1966. Επλήγησαν κατά κύριο λόγο η Κατούνα, οι Φυτείες, η Κωνοπίνα, Τρύφος, Παπαδάτος και ο Άγιος Νικόλαος. Από το σεισμό υπήρξε ένα παιδί νεκρό και αρκετοί τραυματίες. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός ήταν έντασης 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ.

Υπήρξαν επίσης πάρα πολλές υλικές ζημιές σε καταστήματα και κτήρια. Το 1966 κυκλοφόρησε από τα μέλη της Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών το εικοσασέλιδο έντυπο με τίτλο “ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ” και αναφέρεται στο σεισμό που έγινε στην επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου.Κατούνα 1966 (VIII) Στις 29 Οκτωβρίου του 1966 ισχυρός σεισμός (Μ=6,0) έπληξε την Αιτωλοακαρνανία (Κατούνα VIII – Φυτείες VII). 1 άνθρωπος σκοτώθηκε και 43 τραυματίστηκαν. 25 κτίρια καταστράφηκαν ενώ 968 υπέστησαν βλάβες. Ρωγμή μήκους 2km και πλάτους 1-2cm εμφανίστηκε στην Αμφιλοχία μεταξύ της αποβάθρας του λιμανιού και της παραλιακής οδού. Εδώ η περιγραφή από το «Reuters» εκείνη την εποχή, Earthquake Kills Girl — 5000 Villagers Homeless 1966. A STATE OF EMERGENCY IS IN FORCE IN CENTRAL GREECE AFTER SATURDAY’S EARTHQUAKE WHICH KILLED A 10-YEAR-OLD GIRL AND INJURED 25 OTHER PERSONS. THE DAMAGE WAS WIDESPREAD IN VILLAGES AROUND LAKE AMVRAKIA AND LEFT 5000 VILLAGERS HOMELESS.

THE HOMELESS AND THOUSANDS OF OTHERS WHO FEAR FURTHER TREMORS ARE SPENDING THE NIGHTS OUT IN THE OPEN OR IN TENTS RUSHED IN BY THE AUTHORITIES AND THE ARMY.

WORK IS GOING ON THROUGH THE DAY TO CLEAR THE RUBBLE OF THE WORST HIT VILLAGE, KATOUNA, WHERE MOST OF THE 800 HOMES WERE WRECKED OR MADE UNSAFE.

A MODERN 1000-FOOT BRIDGE ACROSS LAKE AMVRAKIAS COLLAPSED DURING THE QUAKE AND FOUR PEOPLE DRIVING OVER IT IN A CAR WERE INJURED. THE COLLAPSE OF THE BRIDGE LEFT THE REGION CUT OFF TO TRAFFIC.

THE EARTHQUAKE STRUCK BEFORE DAWN AND REGISTERED A STRENGTH OF 5.8 ON THE 10-DEGREE RICHTER SCALE AT ATHENS OBSERVATORY. MANY PEOPLE RUSHED INTO THE STREETS IN PANIC AFTER AN UNDERGROUND ROAR PRECEDED THE TREMOR.

Και το ανάλογο video της καταστροφής, εδώ,

