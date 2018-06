Συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου στον πεζόδρομο Παπαστράτου

Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου παρουσιάζει στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, την Πέμπτη 21 Ιουνίου και ώρα 20:00 στον πεζόδρομο της οδού Παπαστράτου, το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών & το Σύνολο Μουσικής Δωματίου σε διδασκαλία του Δημήτρη Τσιαντά και του Ηλία Φουλίδη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

MY WAY (FRANK SINATRA)

CARLOS GARDEL “POR UNA CABEZA”

ARIZONA DREAM (GORAN BREGOVIC)

F. SCHUBERT “SERENADE”

EDERLEZI (GORAN BREGOVIC)

F. SCHUBERT “AVE MARIA”

LA VITA E BELLA (NIKOLA PIOVANI)

J. S. BACH “CONCERTO D-MOLL – ADAGIO”

THE LAST OF THE MOHICANS (DOUGIE MACLEAN)

PIAZZOLLA “OBLIVION”

PIRATES OF THE CARRIBEAN (KLAUS BADEL)

PIAZZOLLA “INVIERNO PORTENO”