Μια ακόμη συμμετοχή από το Αγρίνιο γύρισε τις καρέκλες στο VOICE (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Με το I don’t wanna be you any more, η 21χρονη Jane κατάφερε να γυρίσει τις καρέκλες του Μουζουράκη και του Ρουβά στο 11ο Blind στο The Voice of Greece, που μεταδόθηκε την Πέμπτη 25 Οκτώβρη. Η Jane εξέπληξε τον Μαραβέγια όταν του είπε ότι είναι από το Αγρίνιο και ότι τον έχει παρακολουθήσει σε live του εμφάνιση στην περιοχή και ότι «ανήκει» στους δύο που επιθυμούσε να γυρίσουν. Η Jane διάλεξε την ομάδα του Σάκη Ρουβά, ενώ ο Μαραβέγιας κατά τον χαιρετισμό την ρώτησε για την πορεία του Παναιτωλικού και έστειλε χαιρετίσματα στην γενέτειρά του, το Αγρίνιο.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ

kainourgiopress.gr