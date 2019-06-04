Σάρωσε η «Αδέσμευτη Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών Σταμνάς»
«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑΜΝΑΣ» – ΕΛΑΒΕ 451 ΨΗΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ 261 «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ»
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑΜΝΑΣ»
ΕΛΑΒΑΝ ΨΗΦΟΥΣ:
ΜΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 262
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) 148
ΚΟΥΣΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) 102
ΠΑΝΟΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΤΖΟΥΛΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 92
ΜΠΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 61
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 54
ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 49
ΣΚΕΥΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ»
ΕΛΑΒΑΝ ΨΗΦΟΥΣ:
ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) 157
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) 118
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100
ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 18