«Σαρώνει» τις διακρίσεις ο ΑΣ «Θησέας» (ΦΩΤΟ)
KEUMGANG OPEN 2018 ✔✔✔Η ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΏΝ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΞΕΚΊΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΌΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ .16 AΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 10 ΜΕΤΆΛΛΙΑ ΣΕ ΈΝΑ ΠΟΛΎ ΔΥΝΑΤΌ ΤΟΥΡΝΟΥΆ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 11 ΧΩΡΏΝ Κ ΣΎΝΟΛΟ 88 ΟΜΆΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΑΡΕΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΚΑΡΕΛΗ ΖΩΗ!!!ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ :
4 ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΜΠΕΛΩΝΙΑ ΔΑΝΑΗ -27Κ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΘΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -44Κ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ -40Κ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΡΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ -36Κ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ -44Κ F JUNIOR
5 ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΤΕΛΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -62Κ F SENIOR
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΚΕΛΛΥ -46Κ F JUNIOR
ΛΥΧΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -46Κ F JUNIOR
ΚΟΥΜΟΥΔΗ ΑΝΝΑ -32Κ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ -27Κ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΚΑΡΕΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΏΝ ΠΟΥ ΈΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ.
Το Σάββατο ο ετήσιος χορός του Λαογραφικού Ομίλου της ΓΕΑ