Rock ‘N’ Roll στο Μεσολόγγι μέσω Τουρλίδας και επεισοδίων (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Του Αλτάνιου Κλεισοβίτη*

Το rock ’n’ roll ως μουσικό είδος έκανε ουσιαστικά την εμφάνισή του στον κόσμο τη δεκαετία του ΄50.

Το 1956 ήταν η χρονιά που το γνώρισε για πρώτη φορά η νεολαία της Ελλάδας με το τραγούδι Rock Around The Clock (Bill Haley & The Comets) ενώ από το καλοκαίρι του 1957 άρχισε πλέον και να το χορεύει.

Δίσκοι του πικάπ άρχισαν κυκλοφορούν με δεκάδες τραγούδια – Maybelenne (Chuck Berry,1955), Tutti Frutti (Little Richard,1955), Blue Suede Shoes (Carl Perkins,1955), Heartbreak Hotel (Elvis Presley,1956) – ενώ τα blue jeans, τα ρεβέρ, οι μυτερές φαβορίτες και οι γρήγορες κούρσες και μοτοσυκλέτες έδωσαν άλλο χρώμα στη νεανική κουλτούρα.

Επρόκειτο για μια έκρηξη νεανικής αλλαγής που είχε σαν βάση το rock’n’roll.

Μια αλλαγή που αμέσως υιοθετήθηκε από την νεολαία του Μεσολογγίου που λόγω ανώτερου πνευματικού και πολιτιστικού παρελθόντος είχε ανδρωθεί με διαφορετική κουλτούρα.

Έτσι τα ακούσματα του rock’n’roll ηχούσαν καθημερινά στο «Τουριστικό περίπτερο» της Τουρλίδας που εκείνη τη χρονιά είχε δημιουργηθεί από τον σύλλογο «Κωστής Παλαμάς» και το διαχειρίζονταν οι αδελφοί Αντωνόπουλοι.

Όπως όμως σε κάθε αλλαγή υπάρχουν μερικοί που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αντιληφθούν τα νέα δεδομένα της νεολαίας, έτσι και στο Μεσολόγγι κάποιος γνωστός τότε «δημοσιογράφος» έσπευσε να αποστείλει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» την πιο κάτω – κατά το ήμισυ αληθινή- ανταπόκριση που την μεθεπομένη διαψεύστηκε από τους εκπροσώπους του συλλόγου «Κωστής Παλαμάς».

«Προχθές την εσπέραν εις το τέρμα της Τουρλίδος, παρά την θέση “Μαρόκια” και εις το εκεί κέντρον διασκεδάσεως έλαβον χώραν αιματηρά επεισόδια.

Ενώ εις το ανωτέρω κέντρον έπαιζε τζαζ και ηκούοντο σπαραξικάδιοι αι φωναί των Ντιζέζ, εισήλασαν εις αυτό ροκ-εντ-ρολλισταί και συνεπλάκησαν με τους θαμώνας, ενώ άλλοι ροκ-εντ-ρολλισταί έσπαζαν τας καρέκλας, κατέστρεφαν την τσιμεντένια πίστα και εχρησιμοποίουν τα θραύσματά των και ρόπαλα εις την έξαλλον επίθεσίν των κατά παντός πελάτου του κέντρου.

Την αυτήν ώραν νεάνιδες που συνόδευαν τους ροκ-εντ-ρολλιστάς εξεμούσαν κρασί και εξέβαλλον κανιβαλλικάς ιαχάς, χορεύουσαι ροκ-εντ-ντρόλλ.

Σημειωτέον, από την ιδίαν παρέαν των ροκ- εντ-ρολλιστών προεκλήθησαν κατά το παρελθόν ανάλογα επεισόδια εις το εστιατόριον του κ. Τσαλαφούτα εις την Άνω Αγοράν της πόλεως και εις το εξοχικόν κέντρον “Χρυσαλίδα” παρά την θέσιν “Ταμπακαριά”. Ο ιδιοκτήτης του εξοχικού κέντρου “Χρυσαλλίς” κ. Γ. Λαλαπάνος είχε μηνύσει τους ροκ-εντ-ρολλιστάς και η υπόθεσίς των εξεδικάσθη υπό του ενταύθα Πλημμελειοδικείου.

Αποτέλεσμα του προχθεσινού επεισοδίου υπήρξε, εκτός των λοιπών ζημιών, ο σοβαρός τραυματισμός εις τον έναν οφθαλμόν από θραύσματα φιάλης εφέδρου ανθυπολοχαγού και άλλων θαμώνων.

Η Αστυνομία πρέπει νομίζομεν, να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα δια να αποτραπούν του λοιπού παρόμοια επεισόδια.»

*Ο Αλτάνιος Κλεισοβίτης είναι συλλέκτης

και ιστοριοδίφης θεμάτων της Ιερής Πόλης.

