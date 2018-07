Προσλήψεις 3 ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 3 άτομα (ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών) για την υλοποίηση του έργου «EGOV_INNO: E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕλλάδαΙταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως 24 μήνες.

