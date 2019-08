Πρέβεζα: Summertime Party με τους Βρετανούς JIVE ACES την Παρασκευή 9 Αυγούστου

Ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες η προπώληση για τη συναυλία των μοναδικών The Jive Aces.

Αυτή την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 στις 10:00 μμ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Πρέβεζας «Γιάννης Ρίτσος» θα απολαύσουμε ζωντανά ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα swing στον κόσμο

Οι Βρετανοί THE JIVE ACES έρχονται κατευθείαν από το Λονδίνο με το πλήρες σχήμα τους, 8 άτομα στη σκηνή, και θα ερμηνεύσουν πολύ γνωστά μας swing και rock’n’ roll κομμάτια.

Μας καλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί το Summertime, το Μack the Knife, το La Dolce Vita, το Singing in the rain, το Buona sera seniorita, Το Blue moon, το Fever αλλά και το La vie en rose της Πιάφ μαζί με το πολυαγαπημένο Bring me sunshine με τα 3,3 εκατομμύρια προβολές στο youtube στις πιο σύγχρονες εκδοχές τους.

Οι JIVE ACES είναι:

Ιan Clarkson φωνητικά, τρομπέτα, γιουκαλίλι,

Grazia Bevilacqua ακορντεόν,

Vincent Hurley πιάνο,

Kenneth Smith κοντραμπάσο,

Peter Howell ντραμς ,

Kara Lane φωνητικά,

John Fordham σαξόφωνο, κλαρινέτο, βιολί

Alexander Douglas τρομπόνι, washboard, φυσαρμόνικα.

Τη συναυλία θα ανοίξει το δικό μας Διακρότημα, το εξαμελές σχήμα από την Πρέβεζα, με swing διασκευές σε ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

Special guests: Χορευτές από σχολές χορού Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Λευκάδας κ.α.

Προμηθευτείτε για λίγες ώρες ακόμη σε τιμή προπώλησης, το εισιτήριο σας στα σημεία προπώλησης και το viva.gr

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ (προπώληση), 20 ευρώ (ταμείο). Χωρίς εισιτήριο παιδιά κάτω των 12 ετών.

Σημεία προπώλησης:

Πρέβεζα

• Βιβλιοπωλείο Παπαγεωργίου, 21ης Οκτωβρίου 18, τηλ. 2682 028414

• Μπαρ Diem, Β. Μπάλκου & Ελ. Βενιζέλου, παραλία Πρέβεζας, τηλ. 26820 89789

• «Μποτίλια στο πέλαγο» Art Cafe, Θεοφάνους 8, τηλ. 2682400432

• Ονειροπαγίδα, Αξεσουάρ, Εθν. Αντιστάσεως 60, κεντρική αγορά, τηλ. 2682024096

Fitness studios gym, Λεωφ. Ειρήνης 12, τηλ. 2682061262

Ιωάννινα

Βιβλιοπωλείο Πρόκος, Σαλαμάγκα 2 & Δωδώνης, τηλ. 2651034100

Άρτα

Βιβλιοπωλείο «Η πολυθρόνα του Νίτσε», Φιλελλήνων 26, τηλ. 6946503183

Λευκάδα

Μπαρ Baccara, Γουλιέλμου Δαίρπφελδ 15, κεντρική αγορά, τηλ. 2645 023986

Οι Jive Aces μας καλούν στη συναυλία τους στην Πρέβεζα! Δείτε το βίντεο:

https://www.facebook.com/prevezajazzfestival/videos/490156198429809/

