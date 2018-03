Πρεμιέρα την Παρασκευή για την πειραματική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου με το έργο «Mairoula»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου συνεχίζει το δεύτερο κύκλο της Πειραματικής του Σκηνής με το έργο «Mairoula» της Μαριάννας Νικολογιάννη την Παρασκευή, 9 Μαρτίου, ώρα 9.μ.μ. Η παράσταση θα ανέβει στον 4ο όροφο του ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ κτιρίου της δωρεάς ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ.

Πρεμιέρα: Παρασκευή, 9 Μαρτίου

Την ιδιαιτερότητα της παράστασης την καθορίζει ο περιορισμένος αριθμός Θεατών(30) ανά παράσταση. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή του Μαρτίου στις 9 μ.μ. στον 4ο όροφο του ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ κτιρίου της δωρεάς ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

Κρατήσεις εισιτηρίων:

Τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο:

26410- 21158 από τις 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ.



Η πώληση εισιτηρίων θα γίνεται στο Ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης από τις 20.00- 21.00

Τιμή εισιτηρίου: 8 €, γενική είσοδος

Λίγα λόγια για το έργο:

»Hello my name is Mairoula…and for the last six years I have lived in London…

but tonight I m going back to my country!»

Μια κοπέλα η Μαιρούλα, ήδη μετανάστης στην Αγγλία τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα επιστρέψει στην χώρα της την Ελλάδα ή θα συνεχίσει να ζει στο Λονδίνο.

Την παραμονή της επιστροφής της στην Ελλάδα, η Mairoula σε δίλημμα για τη σωστή απόφαση, παλεύει με τις σκέψεις της και την αναζήτηση της ευτυχίας της, να μείνει στο Λονδίνο ή να γυρίσει στην χώρα της, την Ελλάδα;

Έτσι λοιπόν παρουσιάζει στο “Αγγλικό κοινό” τους προβληματισμούς της με άμεσο και απολαυστικό τρόπο, αντιπροσωπεύοντας ένα μεγάλο μέρος νέων που φεύγουν για το εξωτερικό, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, καθώς και τη μόνιμη σκέψη τους για την επιστροφή τους στην χώρα τους και στους δικούς τους ανθρώπους.

σκηνοθεσία: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

εικαστικό περιβάλλον: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ

φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ

βοηθοί σκηνοθέτη: ΑΣΤΕΡΩ ΠΕΡΓΑΝΤΗ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ

ερμηνεύει η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ