Πετυχημένο το Διεθνές Συνέδριο «The 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications» (IISA 2019)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «The 10thInternationalConferenceonInformation, Intelligence, SystemsandApplications» (IISA 2019) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από 15 έως 17 Ιουλίου,στο Συνεδριακό Κέντρο του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 70 επιστήμονες από 12 χώρες και παρουσιάστηκαν 105 εργασίες σε σύγχρονα αντικείμενα στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όπως στην επεξεργασία πληροφοριών και στην υπολογιστική ευφυΐα, στα συστήματα και δίκτυα πολυμέσων, στην εκπαιδευτική πληροφορική, στα «έξυπνα» δίκτυα ενέργειας, στις «έξυπνες» πόλεις,στην κυβερνοασφάλεια, στα ψηφιακά συστήματα φροντίδας υγείας κ.α..

Το συνέδριο προλόγισαν οι διοργανωτές κ.κ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Μιχάλης Παρασκευάς αναπλ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και τα μέλη της IISA Steering Committee καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ.κ. Γεώργιος Τσιχριντζής και Μαρία Βίρβου. Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών,καθηγητής κ. Ευστράτιος Γαλλόπουλος.

Στο Συνέδριο φιλοξενήθηκαν 3 προσκεκλημένες ομιλίες υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα, το Συνέδριο άνοιξε την αυλαία του με τον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Γρηγόρη Αντωνίου, καθηγητή στο University of Huddersfieldστο Ηνωμένο Βασίλειο και την ομιλία του με τίτλο «Semantics and Reasoning in the Big Data Era».

Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προσκεκλημένες ομιλίες,μία από την κα. Ελένη Στρούλια, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αλμπέρτα του Καναδά με τίτλο «Research Challenges around Smart Indoor Spaces» και μία από τον κ. Jean-Baptiste Mouret, ερευνητή του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού κέντρου INRIAμε τίτλο «Designing robots that can learn: why, when, and how?».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν επίσης και το σεμινάριο «Machine Learningand thePositive Unlabeled Learning Problem»που προσφέρθηκε δωρεάν από τον καθηγητή κ. Ανδρέα Σπανιά και την Δρ. Kristen Jaskie, αμφότεροιαπό το Arizona State University και τοSenSIP Center.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν επίσης 23 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στα πεδία της πληροφορικής, των δικτύων, των «έξυπνων» πόλεων, της υγείας, της εκπαίδευσης, της εικονικής πραγματικότητας, της ενέργειας, του τουρισμού, της γεωργίας καθώς και της ναυτιλίας. Από αυτά, τα 15 χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο των δράσεων «Horizon 2020» και «Erasmus+»και 8 από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο δράσεων όπως «Ερευνώ, Δημιουργώ καινοτομώ», «Ελλάδα-Ισραήλ» κ.α.

Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου απένειμε τα παρακάτω βραβεία:

Bestpaper:

• “Improving Collaborative Filtering’s Rating Prediction Accuracy by Introducing the Common Item Rating Past Criterion”, Dionisis Margaris, Dionysios Vasilopoulos, Costas Vassilakis, Dimitris Spiliotopoulos

Best Student Papers:

• “Clinical profile prediction by multiple instance learning from multi-sensorial data”, Argyro Tsirtsi, Evangelia I. Zacharaki, Spyridon Kalogiannis, Vasileios Megalooikonomou

• “Combining Active Learning with Self-train algorithm for classification of multimodal problems”,Stamatis Karlos, Vasileios G. Kanas, Christos Aridas, Nikos Fazakis, Sotiris Kotsiantis

• “Collaborative multiagent reinforcement learning schemes for air traffic management”, Christos Spatharis, Konstantinos Blekas, Alevizos Bastas, Theocharis Kravaris, George Vouros

Κατά το κλείσιμο του συνεδρίου ανακοινώθηκε η πόλη που θα φιλοξενήσει το επόμενο συνέδριο IISA 2020 και η οποία είναι η Ταραγόνα στην Ισπανία.

Οι διοργανωτές νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουντου εθελοντές, τους τεχνικούς του Συνεδριακού Κέντρου, όπως επίσης και τους χορηγούς, που ήταν οι εταιρίες Citrix, Dynacomp, Ergologicκαι Knowledge, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα: http://iisa2019.upatras.gr