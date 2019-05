Πέθανε ο ηθοποιός Ρότζερ Μουρ

Έγινε ευρέως γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «ο Άγιος» για να παγιώσει την φήμη του χάρη στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007 σε επτά ταινίες, από το «Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» (Live and Let Die) το 1973 έως το «Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος» (A view to a kill) το 1985.