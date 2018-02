Στο περιστύλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ιταλίδα Ευρωβουλευτή Mercedes Bresso (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Στο περιστύλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ιταλίδα Ευρωβουλευτή Mercedes Bresso , μία αγαπητή φίλη από τα παλιά, καθώς στην προηγούμενη θητεία ήταν Περιφερειάρχης Piedmont και Πρόεδρος της Ομάδας PES στην ΕΕτΠ ( PES Group in the European Committee of the Regions). Η Ευρωβουλευτής μίλησε στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ( European Committee of the Regions) και υποστήριξε την κινητικότητα για τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς αντιπροσώπους μέσω του Προγράμματος#Erasmus. #CoRplenary