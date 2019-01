Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πιο κοντά στις οπτικοακουστικές παραγωγές – Ξεκίνησε η λειτουργία του Film Office στην Πάτρα (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

«Ανοίγουμε παράθυρο στο μέλλον. Αξιοποιούμε τη δυναμική του πολιτισμού και του τουρισμού. Με θεσμικά και οικονομικά εργαλεία προχωρούμε στη στήριξη κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Φέρνουμε μια μεγάλη αλλαγή στην Περιφέρειά μας, διαμορφώνοντας νέους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης».

Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 τη λειτουργία Film Office στην Πάτρα και αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Περιφερειάρχης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τελική διαμόρφωση της προκήρυξης για τη δράση «Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με 7.800.000 ευρώ, αλλά και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο ευρωπαϊκό έργο CIAK με αντικείμενο την αξιοποίηση της δυνατότητας του τουρισμού μέσω κινηματογράφου.

Συνεχίζοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας ανέφερε ότι ήδη μέσω του CIAK υπάρχει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2018 ανοικτή πρόσκληση για χρηματοδότηση δέκα ταινιών μικρού μήκους. «Παντρεύουμε τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού που έχουμε καταρτίσει, με στόχο να κάνουμε τη Δυτική Ελλάδα περισσότερο αναγνωρίσιμη και επισκέψιμη. Ήδη όλοι οι δείκτες που συνδέονται με το τουριστικό ρεύμα της περιοχής είναι ενθαρρυντικοί» τόνισε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Πάνος Κουάνης συνεχάρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς -όπως είπε- ήταν από τις πρώτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΕΚΟΜΕ για τη λειτουργία Film Office. Μάλιστα η Δυτική Ελλάδα θα είναι μεταξύ των περιοχών που θα προβληθούν στο εξωτερικό μέσω ενός μεγάλου προτζεκτ για την προσέλκυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. «Στόχος είναι να καταστεί η Ελλάδα film friendly (φιλική στον κινηματογράφο) και η Δυτική Ελλάδα film destination (κινηματογραφικός προορισμός)» επεσήμανε.

Στη δυναμική που έχει ο κινηματογράφος για την τουριστική ανάδειξη περιοχών που έχουν γίνει γυρίσματα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) Πάνος Παπαχατζής, τονίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικές περιοχές για κάθε είδους παραγωγές και έφερε ως παράδειγμα τα βουνά της περιοχής που ενδείκνυνται για ταινίες τρόμου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Hellenic Film Commission) Βένια Βέργου, επισημαίνοντας ότι πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, η ποικιλομορφία των περιοχών της Δυτικής Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει την κερδοφόρα βιομηχανία του κινηματογράφου, η οποία συνδέεται με εκατοντάδες άτομα που απασχολούνται στα συνεργεία των παραγωγών.

Στην αποστολή του Film Office και στις δυνατότητες που ανοίγονται για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών αναφέρθηκε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους Δημήτρης Σπύρου, ενώ την προσωπική του εμπειρία από τη Δυτική Ελλάδα κατέθεσε ο Δημήτριος Κατσαντώνης Σεναριογράφος και Παραγωγός της ταινίας «Echoes of the Past» που γυρίστηκε στα Καλάβρυτα και θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2019. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσαντώνης αρχικά διερευνήθηκε τα γυρίσματα να γίνουν στη Βουλγαρία. «Σήμερα είμαστε ευτυχείς γιατί η ταινία γυρίστηκε στο φυσικό της χώρο, τα Καλάβρυτα και ήδη συζητάμε άλλα πρότζεκτ ορισμένα από τα οποία αφορούν τη Δυτική Ελλάδα».

Στα πλεονεκτήματα της περιοχής, αλλά και στις εντυπώσεις των ξένων ηθοποιών από τα Καλάβρυτα και τη Δυτική Ελλάδα αναφέρθηκε ο Στέλιος Κοτιώνης Παραγωγός της ταινίας «Echoes of the Past» / CEO of Foss Productions, τονίζοντας ότι αναμένεται να αναδειχθεί τουριστικά η περιοχή μέσα από την κινηματογραφική παραγωγή.

Η λειτουργία του Film Office

Το Film Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στεγάζεται στη συμβολή των οδών Αμερικής και Αιγίου στην Πάτρα, με σκοπό να αποτελέσει ένα μικρό κέντρο κινηματογράφου. Αποτελεί έναν κόμβο διαχείρισης των αιτημάτων κινηματογράφησης και φωτογράφησης, καθώς επίσης διασύνδεσης των επαγγελματιών και φορέων που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.

Οι δυνατότητες και οι νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στη Δυτική Ελλάδα αναλύθηκαν στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας.

