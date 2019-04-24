Περιφερειακές εκλογές Δυτικής Ελλάδας: Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Αιτωλοακαρνανία
Η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ δίνει στη δημοσιότητα το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» της Περιφερειακές Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τις Περιφερειακές εκλογές. Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπειρώσεων των βιοπαλαιστών αγροτών και επαγγελματιών, επιστημόνων, των γυναικών, της νεολαίας. Δίνουμε τη μάχη της ενίσχυσης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» τόσο στις Περιφερειακές εκλογές όσο και στις Δημοτικές και ψηφίζουμε μαζικά το ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές.
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|1
|ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΜΑΚΗΣ
|ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΚΕ
|2
|ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΝΕ
|3
|ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
|4
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|5
|ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΗΘΟΠΟΙΟΣ
|6
|ΖΕΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ
|ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
|7
|ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑ Β’ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
|8
|ΚΑΜΖΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ε. α.
|9
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
|10
|ΚΙΑΤΙΠΗ ΝΑΤΑΣΑ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|11
|ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΚΕ
|12
|ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
|13
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ
|ΦΥΣΙΚΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
|14
|ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΚΕ
|15
|ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
|16
|ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
|17
|ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΝ ΟΑΕΕ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
|18
|ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
|ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΗ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
|19
|ΠΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|20
|ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
|21
|ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΚΕ
|22
|ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ
|23
|ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΕΝΥ
|ΔΑΣΚΑΛΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΚΕ
|24
|ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Φ. Σκληρός: «Η Γέφυρα πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος»