Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει για έκτη συνεχή χρονιά το «Let’s Do it Greece» – Στις 7 Απριλίου οι δράσεις εθελοντισμού (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν τεθεί και φέτος οι δράσεις του «Let’s Do it Greece 2019», που θα πραγματοποιηθούν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία την Κυριακή 7 Απριλίου. Η φετινή εκστρατεία «Let’s Do it Greece 2019» με θέμα #oικογένεια, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει και στηρίζει ενεργά το «Let’s do it Greece» ανελλιπώς από το 2013, διευκολύνοντας και προβάλλοντας τις δράσεις εθελοντών και φορέων στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος είναι η διάδοση του υγιούς εθελοντισμού, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθελοντών και των φορέων, με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που Περιμένεις».

Ομάδες, σύλλογοι, παρέες και οποιαδήποτε συλλογικότητα επιθυμεί να συμμετέχει στην προσπάθεια με τη δική της δράση. Ξεπεράσαμε τα 961 σημεία δράσεων, στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της Χώρας! Ο Χάρτης έχει αρχίσει και γεμίζει και ήδη αρκετές ομάδες επικοινωνούν, βλέποντας τις «πινέζες», για να συμμετάσχουν σε κοντινές τους δράσεις, ενώ παράλληλα αρχίζει ένα μεγάλο κύμα επικοινωνίας με τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν έχετε ανεβάσει ακόμα τη δράση σας, μπείτε στο www.letsdoitgreece.org/map, και με μια απλή κίνηση μοιραστείτε τη δράση σας με την υπόλοιπη Ελλάδα!

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε μία ήδη οργανωμένη δράση, ρίξτε μια ματιά στους Συμμετέχοντες και στο Χάρτη Δράσεων της εκστρατείας και, Κυριακή 7 Απριλίου, ώρα για δράση! Απολαύστε την ημέρα μαζί με την #Οικογένειά σας! Η ημέρα αυτή είναι μόνο η αρχή. Η ευκαιρία να γνωρίσετε ανθρώπους που σκέφτονται σαν εσάς, που μοιράζεστε το ίδιο πάθος για έναν καλύτερο κόσμο.

Την εκστρατεία θα υποστηρίξει πανελλαδικά η SANITAS ενισχύοντας τις δράσεις με υλικά καθαρισμού (σακούλες και γάντια).