Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ναυτιλιακού τομέα στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας»

Η ενίσχυση των ΜμΕ του ναυτιλιακού τομέα, η βράβευση της Περιφέρειας μέσω του Θεσμού BRAVO, καθώς και η θέσπιση βραβείων αριστείας για επιχειρήσεις της Περιφέρειας ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου: «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα».

Η δημιουργία ενός Δικτύου Blue Growth με σκοπό τη συνέργεια ερευνητικών οργανισμών και ΜμΕ που σχετίζονται με τους κλάδους της μπλε οικονομίας και μπλε ανάπτυξης, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ΜμΕ του ναυτιλιακού τομέα, συζητήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region (ECO-NAUTINET)» στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη του Δικτύου ενημερώθηκαν ότι η «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα» απέσπασε ένα από τα δύο βραβεία που απονεμήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO 2018, στον οποίο υποβλήθηκαν συνολικά 87 υποψηφιότητες φορέων Αυτοδιοίκησης. Η Περιφέρεια βραβεύτηκε επίσης για τη δράση της «Κάνε κάτι δραστικό, κόψε πια το πλαστικό», ενώ στον τομέα του τουρισμού διακρίθηκε ως ανερχόμενη τουριστική περιοχή της χώρας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Treasures of Greek Tourism Awards 2018».

Τέλος, προτάθηκε η δημιουργία μίας νέας διαδικασίας βράβευσης πετυχημένων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη συνεδρίαση του δικτύου ΣΕΑΔΕ.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων καθώς και μελών του Δικτύου, ανάμεσα στους οποίους ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτριος Καραβίδας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ελένη Σπυράκη, τα μέλη του ΣΕΑΔΕ Θεόδωρος Τσούμπελης (Επιμελητήριο Αχαΐας), Κωνσταντίνος Κριτσώνης (Επιμελητήριο Αχαΐας ΑΧΕΠΑΝ), Νικόλαος Κοτσώνης (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος – ΣΕΒ ΠΔΕ), Ανδριάνα Αγγελοπούλου και. Αντώνιος Βαβουλιώτης (Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών – ΣΕΒΙΠΑ), ο Βασίλειος Μπουργανός (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής – ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Γεώργιος Τελώνης (Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Ελλάδας) και Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος (Ο.Ε.Σ.Π.&ΝΔ.Ε).