Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εργαστήρια και θεατρική παράσταση με στόχο την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη ατόμων με αναπηρία

Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους χώρους, σε συνδυασμό με άλλες δράσεις κοινωνικής ένταξης είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου CROSS THE GAP, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα εργαστήρια (μουσικό, ενδυματολογίας, θεατρικό και σεναριογραφίας) στην Ελλάδα και την Ιταλία στα οποία θα συμμετέχουν νέοι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία ή χωρίς. Τα εργαστήρια αυτά θα αποτελέσουν την βάση για την υλοποίηση ενός τελικού θεατρικού δρώμενου με τίτλο «Over the gap», που θα παρουσιαστεί σε Ελλάδα – Ιταλία.

Για τη σύνθεση της θεατρικής ομάδας και τη συμμετοχή στα εργαστήρια, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019 στις 12:00 το μεσημέρι, αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από μια σύντομη επιστολή και ένα βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών, με εμπειρία σε θεατρικά εργαστήρια ή σχετικές σπουδές που προτίθενται να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη θεατρική εμπειρία στην Ιταλία και να διαθέτουν καλή γνώση αγγλικών. Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση τον τύπο αναπηρίας τους και εάν χρειάζονται ειδική φροντίδα και υποστήριξη.

Για τη φόρμα συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dgian@ilia.pde.gov.gr

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τον εταίρο του έργου FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY.

Το θεατρικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Λέτσε της Ιταλίας σε δύο στάδια: από τις 13 έως τις 27 Ιουνίου και από τις 7 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2019. Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο, για τους Έλληνες συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής από 17 έως 27 Ιουνίου.

Σε αυτό θα συμμετέχουν κατ’ ανώτατο 12 άτομα, μεταξύ 18 και 35 ετών, που κατοικούν στην Απουλία και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η θεατρική ομάδα θα αποτελείται από νέους με αναπηρία ή όχι και από άτομα που τα συνοδεύουν, εφόσον απαιτείται. Την ομάδα θα αποτελούν τέσσερις συμμετέχοντες από την Ελλάδα και οκτώ από την Ιταλία.

Το «Over the gap» είναι η τελική παράσταση στην οποία θα συμμετάσχουν Ιταλοί και Έλληνες νέοι που συμμετείχαν στο εργαστήριο υποκριτικής και θα χρησιμοποιηθούν οι δημιουργίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ραπτικής, μουσικής και σεναριογραφίας.

Το παράσταση «Over the gap» επιχειρεί να συνθέσει μικρές καθημερινές ιστορίες σε μια μεγαλύτερη, βάζοντας τους πρωταγωνιστές να διαμορφώσουν έστω και με τη φαντασία τους, μια νέα πραγματικότητα. «Ονειρεύσου το παραμύθι, δημιούργησέ το και άλλαξε την πραγματικότητα. Τα όρια που επηρεάζουν και καθορίζουν τις ζωές, τους φόβους και τα όνειρά μας, μπορούν να ξεπεραστούν μέσα από κοινές δράσεις» είναι το κεντρικό μήνυμα της παράστασης.

Τα εργαστήρια θα διοργανωθούν από τον σκηνοθέτη Tonio De Nitto και τον ηθοποιό Fabio Tinella, από τον εταίρο του έργου FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY.

Οι παραστάσεις

Η τελική παράσταση θα παρουσιαστεί στην Ιταλία και την Ελλάδα. Στην Ιταλία θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό θέατρο «Traetta» του Μπιτόντο (Ba) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ οι πρόβες θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα η τελική παράσταση, θα πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία που θα επιλέξουν οι Έλληνες εταίροι στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 και θα προηγηθούν πρόβες στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Για τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Τα έξοδα μεταφοράς, φαγητού και διαμονής για τους Έλληνες συμμετέχοντες στο θεατρικό εργαστήριο, θα καλυφθούν από τον εταίρο του έργου FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY. Αντιστοίχως, τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και φαγητού κατά την πραγματοποίηση της τελικής παράστασης «Over the gap» θα καλυφθούν για όλους τους συμμετέχοντες Ιταλούς και Έλληνες

Το ευρωπαϊκό έργο CROSS THE GAP

Το έργο CROSS THE GAP εντάσσεται στο διακρατικό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση (Integrated Environmental Management) και συγκεκριμένα στον ειδικό στόχο 2.1: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος (Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%). Στο έργο συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Στο Εταιρικό Σχήμα συμπεριλαμβάνονται επίσης ο Δήμος Μπιτόντο της Ιταλίας ως Επικεφαλής, ο Δήμος Λέτσε και η εταιρία FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY.

