Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εκδήλωση για την «Ημέρα της Ευρώπης»

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από τέσσερις διαφορετικές χώρες συζητούν για το Μεταναστευτικό και τη Ξενοφοβία στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Με αφορμή τον εορτασμό της 9ης Μαΐου «Ημέρα της Ευρώπης» και τις επερχόμενες Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το 1ο Λύκειο Πάτρας διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Μεταναστευτικό και Ξενοφοβία». Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, από τις 11:00 το πρωί έως τη 13:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Πάτρα.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, καθώς επίσης από σχολεία της Τουρκίας, της Σαρδηνίας και της Γερμανίας που μετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο: «MIGRAGION AND XENOPHOBIA – A CHALLENGE FOR OUR WESTERN DEMOCRACIES».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση των ενεργειών που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενάντια στον ρατσισμό και τη ξενοφοβία. Θα προβληθεί η δράση της Ε.Ε για την μεταναστευτική κρίση και θα υπάρξει σχετική παρουσίαση για τις Ευρωεκλογές του 2019 και τη σημασία τους για το μέλλον της Ε.Ε.

Τα σχολεία – εταίροι της σύμπραξης είναι:

Ελλάδα – 1ο Γενικό Λύκειο Πάτρας

Τουρκία – Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesi, Gebze

Σαρδηνία – Liceo Statale Classico, Linguistico e delle Scienze Umane «B.R. Motzo», Quartu Sant’Elena (Ca)

Γερμανία – Peutinger Gymnasium, Ellwangen

