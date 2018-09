Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε στη Σεβίλλη τα μοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων (ΦΩΤΟ)

Τα μοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων (πόσιμο, αρδευτικό κ.α.) που ακολουθεί η χώρα μας, σε συνέχεια της εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ), όπως αυτή έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, κατόπιν της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) παρουσίασαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος στη Σεβίλλη (Περιφέρεια Ανδαλουσίας) της Ισπανίας.

Οι δύο Αντιπεριφερειάρχες συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Νερό και Ενέργεια» (Working Group on Water and Energy) της Διαμεσογειακής Επιτροπής (Intermediterranean Commission ή IMC) της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Conference of Peripheral Maritime Regions ή CPMR), που πραγματοποιήθηκε στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε ο τρόπος διαχείρισης των υδάτων και οι αρμοδιότητες του κάθε επιπέδου διοίκησης (Τοπική Αυτοδιοίκηση-Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Υπουργεία) σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης, καθώς επίσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται για την εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων του κάθε Διαχειριστικού Σχεδίου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διάφορα μοντέλα διαχείρισης των χωρών της Μεσογείου και ανταλλάχτηκαν δόκιμες πρακτικές και απόψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Προεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, για τη διετία 2018-2020 κατέχει – για δεύτερη συνεχή θητεία – η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την ομόφωνη επανεκλογή του Περιφερειάρχη, Απόστολου Κατσιφάρα, κατά τη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής, στην Πάτρα στις 28.06.2018.

