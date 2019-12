Παναθηναϊκός: Και ο Οικονόμου προς Παναιτωλικό

Μετά τον Αντονι Μουνιέ ένας ακόμη «πράσινος» που είναι στο γκρουπ των κομμένων έχει στα χέρια του πρόταση από τον Παναιτωλικό!

Όπως αναφέρει η στήλη των παρασκηνίων στο Sportime του Σαββάτου, ο Βαγγέλης Οικονόμου, που περιμένει την… εξόφληση από τον Παναθηναϊκό, απέρριψε το ενδεχόμενο να πάει στον Βόλο και φέρεται πιο «ζεστός» για το 1,5 χρόνο συμβολαίου (το +1 ενεργοποιείται με την παραμονή) του Παναιτωλικού!

By the way, τόσο ο Μουνιέ, όσο και ο Οικονόμου έχουν τον ίδιο εκπρόσωπο (Παύλος Τοπίδης).

Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια…

sportime.gr