Παναιτωλικός: Ταξίδι στην Κύπρο για μεταγραφές

Ήδη τρεις προσθήκες αριθμεί ο Παναιτωλικός εν όψει Ιανουαρίου και έπεται και συνέχεια. Κέβιν Γκαρσία (αριστερό μπακ), Μανώλης Τζανακάκης (δεξί μπακ) και Αντονι Μουνιέ (10άρι) έχουν συμφωνήσει έχουν υπογράψει με τους Αγρινιώτες και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Aλβάρεζ (εξτρέμ) είναι επίσης συμφωνημένος… stand by και θέμα των ανθρώπων του Παναιτωλικού αν θα τον υπογράψουν κι αυτόν. Η ενίσχυση δεν σταματάει εκεί. Για την ακρίβεια μόλις έχει αρχίσει, αφού στο Αγρίνιο έχουν αποφασίσει να κάνουν all in τον Γενάρη μήπως και σώσουν τη χρονιά και αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportime, τα «καναρίνια» έχουν ρίξει δίχτυα και στην Κύπρο κοιτάζοντας πολλές, ενδιαφέρουσες, αλλά συνάμα δύσκολες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Γι’ αυτό άλλωστε και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο νησί της Αφροδίτης και ο Μάκης Μπελεβώνης. Εκεί είχε μια σειρά επαφών τόσο με τον ΑΠΟΕΛ όσο και με το Παραλίμνι.

Στους δεύτερους αγωνίζεται ο Μπόρις Κλάιμαν. Ο 29χρονος τερματοφύλακας έχει στα χέρια του επίσημη πρόταση από τον Παναιτωλικό την οποία και έχει αποδεχθεί, ωστόσο η περίπτωση του κολλάει, αφού ο σύλλογος στον οποίο αγωνίζεται, τον παραχωρεί μεν, με το αζημίωτο δε. Από το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, αρέσει πολύ ο Ρόμαν Μπέζιακ.

Πρόκειται για Σλοβένο φορ ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίζεται στην Κύπρο, αλλά φέτος δεν είναι εκ των βασικών της ομάδας, μετρώντας μόλις τέσσερις συμμετοχές. Ο 30χρονος φορ είναι… κοσμογυρισμένος αφού έχει αγωνιστεί στην Μπουντεσλίγκα με τη φανέλα της Ντάρμσταντ, στην Κροατία με τα χρώματα της Ριέκα, στη Βουλγαρία και στη Λουντογκόρετς και στην Πολωνία για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. Επίσης, δύσκολη περίπτωση, αφού ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο και επίσης πρέπει να αποζημιωθεί η ομάδα του.

Στη λίστα των «κυανοκίτρινων» βρίσκεται και ο Εστεμπάν Σακέτι. Ο Αργεντινός αμυντικός μέσος αγωνίζεται την τελευταία πενταετία στον Απόλλωνα Λέμεσου, μετρώντας 113 συμμετοχές και ένα γκολ.

sportime.gr