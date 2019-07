Παναιτωλικός: «Ο Αμπέλ είναι συνδυασμός Μαρτίνς και Καρντόσο»

Ο Πορτογάλος προπονητής του Παναιτωλικού, Λουίς Κάστρο, μιλά στο Sport24.gr για το νέο βήμα στην καριέρα του και αναλύει τους συμπατριώτες του, Πέδρο Μαρτίνς, Μιγκέλ Καρντόσο και Αμπέλ Φερέιρα. Οι ατάκες για Σεμέντο, Ποντένσε και Ζεράλντες

Το Sport24.gr απευθύνθηκε στον έναν εξ αυτών – τρίτο κατά σειρά – για να αξιολογήσει τους άλλους τρεις. Ο Παναιτωλικός επένδυσε σ’ έναν ταλαντούχο τεχνικό από τη χώρα της Ιβηρικής όσον αφορά στο διάδοχο του Τραϊανού Δέλλα.

Ο Λουίς Κάστρο ήλθε στο Αγρίνιο με τις καλύτερες συστάσεις να τον συνοδεύουν από τη μεγάλη προπονητική πορτογαλική σχολή. Μας εξηγεί γιατί αρνήθηκε τις άλλες προτάσεις που είχε, μας εξομολογείται με ποιους μίλησε για να πάρει την τελική απόφαση και υπόσχεται θεαματικό και ποιοτικό ποδόσφαιρο.

Με εφαλτήριο την εμπειρία του στην ομάδα νέων της Γκιμαράες ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εν Ελλάδι εμπειρία του. Αξιολογεί τους συμπατριώτες του τεχνικούς των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, μιλά για τον Ρούμπεν Σεμέντο, τον Ντανιέλ Ποντένσε, τον Τσίκο Ζεράλντες και τον Ροντρίγκο Σοάρες.

– Γιατί αποδεχτήκατε την πρόταση του Παναιτωλικού;

«Δεν ήταν απλά μια ευκαιρία να προπονήσω μια πρώτη ομάδα. Είναι ένα ολόκληρο πρότζεκτ που αναλαμβάνω. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλό, γνωστό στην Πορτογαλία από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες κι όχι μόνο. Όλο και περισσότεροι Πορτογάλοι – πλέον και προπονητές – ποδοσφαιριστές επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα».

– Πότε ήλθε η πρόταση του Παναιτωλικού;

«Ήλθε τις τελευταίες ημέρες της σεζόν. Από την αρχή την αντιμετώπισα θετικά, παρά το γεγονός ότι είχα προτάσεις και από άλλες ομάδες, είχα μιλήσει και με κάποιους ανθρώπους…»

Μίλησα με τους βοηθούς του Μαρτίνς

– Από ποιες ομάδες είχατε πρόταση και με ποιους μιλήσατε;

«Είχα από ομάδες της Πορτογαλίας, αλλά όχι μόνο. Μου έκαναν πρόταση από ομάδες της Φινλανδίας και της Ουγγαρίας. Το πρότζεκτ του Παναιτωλικού ήταν πιο ελκυστικό από την αρχή. Μίλησα με ανθρώπους από το σταφ του Πέδρο Μαρτίνς. Δεν μίλησα με τον ίδιο τον προπονητή του Ολυμπιακού. Αλλά γνωρίζω τους βοηθούς του, άλλωστε στην ίδια ομάδα (Γκιμαράες) ήμασταν. Αλλά και τον Φλοράν Ανίν (πρώην παίκτη του Παναιτωλικού και νυν της Γκιμαράες)».

– Τι ποδόσφαιρο υπόσχεστε να μας παρουσιάσετε; Ποιο είναι το αγαπημένο σας σύστημα;

«Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Μπορώ με βεβαιότητα να υποσχεθώ επιθετικό και ωραίο ποδόσφαιρο. Τα δύο τελευταία χρόνια έπαιξα 4-3-3, αλλά έχω παίξει στο παρελθόν και 4-4-2 ή 3-4-3. Αρχικά, δεν νομίζω ότι θα παρεκκλίνω από το 4-3-3. Στόχος μου είναι να κάνω αυτό που έκαναν και αρκετοί συμπατριώτες μου. Ο Φερνάντο Σάντος, ο Μάρκο Σίλβα, ο Λεονάρντο Ζαρντίμ. Να φτιάξω το όνομά μου».

– Πάμε σιγά-σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι των Πορτογάλων προπονητών στην Ελλάδα. Πέδρο Μαρτίνς…

«Τον γνωρίζω. Είναι πολύ καλός τεχνικός και πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι όλη η ομάδα (σταφ) που τον ακολουθεί τόσα χρόνια κάνει εκπληκτική δουλειά. Είναι έξυπνος ως προπονητής, παίζει επιθετικά και είναι συγκεκριμένα χρονικά σημεία στο ματς που η ομάδα του επιβάλλει συντριπτικά το ρυθμό της».

– Τον Μαρτίνς τον είδαμε την περυσινή σεζόν. Ας πάμε και στους «νέους». Μιγκέλ Καρντόσο, το νέο αφεντικό της ΑΕΚ…

«Είναι πολύ μεθοδικός στη δουλειά του. Αυτό το ελκυστικό στυλ που έπαιξε με τη Ρίο Άβε ήταν αποτέλεσμα μελέτης. Θα δείτε την ομάδα του να ξεκινά τις επιθέσεις από τον γκολκίπερ, με κοντινές – γρήγορες και σίγουρες – πάσες. Είναι ίσως ο επιθετικός από τους τρεις. Θέλει η ομάδα του να έχει την κατοχή και παίρνει και τα πιο πολλά ρίσκα».

Ο Αμπέλ είναι συνδυασμός Μαρτίνς και Καρντόσο

– Last but not least! Αμπέλ Φερέιρα, ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ…

«Διάβασα στον πορτογαλικό Τύπο το ποσό που έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Μπράγκα για να τον πάρει. Δεν ξέρω τι λέτε στην Ελλάδα, εγώ λέω ότι καλώς έδωσε αυτά τα χρήματα ο ΠΑΟΚ. Τ’ αξίζει ο Αμπέλ. Έκανε δύο καταπληκτικές χρονιές με την Μπράγκα, η οποία δεν είναι ούτε Πόρτο, ούτε Μπενφίκα, ούτε Σπόρτινγκ. Είναι ίσως ότι καλύτερο σε θέμα προσδοκιών από την Primeira Liga της περυσινής σεζόν και συνδυάζει Μαρτίνς και Καρντόσο!»

– Γιατί δεν μπορούμε να δούμε έναν Έλληνα προπονητή – όχι τοπ ομάδας – στον πάγκο των τριών κορυφαίων πορτογαλικών;

«Γι’ αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τις διοικήσεις της Πόρτο, της Μπενφίκα και της Σπόρτινγκ. Μην το παίρνετε όμως… πατριωτικά (γέλια). Ο Πάουλο Φονσέκα από την Μπράγκα, μέσω Ουκρανίας πήγε στη Ρόμα. Ο Λουίς Κάστρο (συνονόματος) με τον οποίον ήμουν στην Γκιμαράες πέρυσι, πήγε στη Σαχτάρ.

Ο Βίλας Μπόας είναι στη Μαρσέιγ, οι Μάρκο Σίλβα και Νούνο Εσπίριτο στην Premier League. Το μονοπάτι αυτό άνοιξε γενικά ο μεγάλος Ζοζέ Μουρίνιο και στην Ελλάδα ο… Φερνάντο Σάντος!».

– Ρούμπεν Σεμέντο. Πολλοί λένε ότι ο νέος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού δεν θα ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα – λόγω μεγάλης αγωνιστικής αξίας – εάν δεν είχε τα μπλεξίματα με το νόμο. Αλήθεια σε τι κατάσταση βρίσκεται, καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στη Ρίο Άβε και τον βλέπατε;

«Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Σεμέντο πήγε στον Ολυμπιακό για τον Μαρτίνς. Είναι τρομερός αμυντικός, θυμάμαι όταν πρωτοβγήκε από τη Σπόρτινγκ. Είναι καλά και σας διαβεβαιώ γι’ αυτό. Παίζει σε μια θέση που η εθνική Πορτογαλίας έχει αδυναμίες κι εάν παίξει καλά στον Ολυμπιακό θα τον δούμε στην εθνική στην τελική φάση του Euro 2020».

Ο Σεμέντο ήρθε για τον Μαρτίνς

– Περιμένατε ότι ο Ζοζέ Σα, ο οποίος ήταν αναπληρωματικός στην Πόρτο, θα είχε ρόλο πρωταγωνιστή στην Ελλάδα;

«Ναι, δεν μου προκάλεσε εντύπωση. Είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον Ίκερ Κασίγιας. Ίσως και τύχη, γιατί τύχη είναι να δουλεύεις μ’ έναν τόσο μεγάλο τερματοφύλακα. Ακόμη και σ’ αυτά τα παιχνίδια που έκανε με την Πόρτο ήταν καλός».

– Η αποκάλυψη, ωστόσο, του περυσινού πρωταθλήματος ήταν ο Ντανιέλ Ποντένσε. Στην Ελλάδα ήλθε πριν από λίγες ημέρες – ως αντίπαλος καθώς θα φορά τη φανέλα της ΑΕΚ κι όχι του Ολυμπιακού – ο κολλητός του, Τσίκο Ζεράλντες…

«Έπαιξα απέναντι στον Ποντένσε και πίστεψέ με υποφέρεις να τον μαρκάρεις. Στην αρχή όλοι έλεγαν είναι κοντός δεν θα κάνει καριέρα. Αυτός, το χρησιμοποίησε καλά για να μπορεί να μπαίνει στην περιοχή.

Ο Ζεράλντες θα είναι πρωταγωνιστής σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ. Είναι πιο δημιουργικός, πιο εγκεφαλικός παίκτης από τον Ντανιέλ. Ο Ντανιέλ έχει την εκρηκτικότητα».

Δεν ήταν κορυφαίο δεξί μπακ ο Ροντρίγκο

– Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ροντρίγκο Σοάρες. Είναι μεν Βραζιλιάνος, αλλά έχει παίξει πολλά χρόνια στην Πορτογαλία. Ήταν ο καλύτερος δεξιός μπακ του πορτογαλικού πρωταθλήματος, όπως λένε πολλοί, την περυσινή σεζόν;

«Καλός, αλλά όχι ο κορυφαίος δεξιός μπακ. Ο κορυφαίος ήταν ο Αντρέ Αλμέιδα της Μπενφίκα. Αυτή είναι η άποψή μου».

– Μιας κι αναφέρατε την Μπενφίκα, στους αετούς αγωνίζονται και δύο Έλληνες. Ο Ανδρέας Σάμαρης και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Τι γνώμη έχουν οι Πορτογάλοι;

«Ο Οδυσσέας έκανε κάτι σπάνιο. Από το πρώτο λεπτό ήταν βασικός και δεν βγήκε ποτέ. Άλλαξε προπονητή η ομάδα, παίκτες βασικοί έγιναν αναπληρωματικοί και το αντίθετο, αυτός όμως εκεί. Αυτό τα λέει όλα. Ο Ανδρέας δεν έπαιζε το πρώτο εξάμηνο. Θέλει πολλή δύναμη ν’ αντέξεις. Κι αυτός άντεξε.

Στη Λισαβόνα τους λατρεύουν. Δεν είναι κι εύκολο όταν ακούς Έλληνας. Ένα τίτλο χάσαμε στο σπίτι μας από εσάς. Τώρα είναι και το φιλικό των Legends και θα το θυμηθούμε (γέλια). Θα το δω, όμως, από την τηλεόραση».

sports24.gr