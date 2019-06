Π.Δ.Ε. Δ.Ε.: Εξαιρετική η Καλοκαιρινή Erasmus+ Συνεύρεση Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών σχεδίων ΚΑ1 (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Η Περιφερειακή Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδος και το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών οργάνωσαν ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA1. H ημερίδα υλοποιήθηκε στην Εστία Επιστημών με απόλυτη επιτυχία. Εκπαιδευτικοί σχολείων από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία που υλοποιούν προγράμματα Erasmus+ KA1 συναντήθηκαν με εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είχαν προγενέστερη εμπειρία στο πρόγραμμα, παρουσίασαν εμπειρίες, ιδέες, πρακτικές και κουλτούρες από ευρωπαϊκά Σχολεία σε ένα εξαιρετικά όμορφο καλοκαιρινό μα και ανήσυχο πνευματικά κλίμα.

Επίσης έγινε γόνιμος διάλογος για την αξιοποίηση αυτής της διάχυσης στις σχολικές κοινότητες και στην κοινωνία ευρύτερα με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και συγκεκριμένα του κ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη, Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) Δυτικής Ελλάδας, του κ. Δημήτριου Ζησιμόπουλου, Αναπληρωτή Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, της κ. Αθανασίας Μπαλωμένου, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, Προέδρου της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΠΕΚΕΣ, του κ. Παναγιώτη Παπαδούρη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 και μέλους της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΕΚΕΣ καθώς και των εκπροσώπων Πανεπιστημίων που τίμησαν με την παρουσία τους το προεδρείο της συνάντησης και συγκεκριμένα του κ. Δημήτριου Μούρτζη, Καθηγητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Πανεπιστημίου Πατρών, της κ. Βίκυς Μαράτου, Ερευνήτριας και Διαχειρίστριας Ευρωπαϊκών Έργων, μέλος της ομάδας DAISSy του ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου) καθώς και του κ. Ιωάννη Χριστόπουλου, Συντονιστή Φιλολόγων Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων. Η παρουσία τους και η παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αλλά και η διαδραστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες άφησε έναν σημαντικό εποικοδομητικό απόηχο σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο κ. Σπυρίδων Παπαδάκης ως Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ και η κ. Αθανασοπούλου Ευαγγελία, επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, η οποία έκανε αναφορά στην αμέριστη υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Δράση, την εκπαιδευτική καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Πλήθος στελεχών της εκπαίδευσης παρευρέθηκαν στην ημερίδα και συμμετείχαν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανταλλαγή και αφομοίωση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν προγενέστερη εμπειρία είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με τους «έμπειρους» συναδέλφους τους σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος καθώς και να λάβουν βασική ενημέρωση για τις ευκαιρίες συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ από την ορισμένη από το ΥΠΠΕΘ Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2014-2020 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Έλενα Σαρλή, ενώ πληροφορήθηκαν για τις επερχόμενες ημερομηνίες των πρακτικών εργαστηρίων Erasmus+ που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εισηγητές κατά κοινή ομολογία εντυπωσίασαν με τις παρουσιάσεις τους και τις εμπειρίες που μετέφεραν, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από τη ζεστή φιλοξενία του χώρου της Εστίας Επιστημών και ανανέωσαν όλοι το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντησή που θα διοργανωθεί από την ΠΔΕΔΕ.

Οργανωτικά υπεύθυνη της Ημερίδας από την πλευρά της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας ήταν η κ. Έλενα Σαρλή, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο κ. Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής του Αρσάκειο Γυμνάσιου Πατρών.

Εισήγηση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Σαρλή Έλενα

Ανοίγουμε φτερά στο Erasmus +, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ

46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Π. ΤΣΕΛΟΣ, Μ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΑΜΠΛΑ (ενημερώνεται άμεσα)

Why the grass is always greener on the other side: Η περίπτωση της Φινλανδίας, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΣΤ. ΑΛΕΞΑΚΗ (ενημερώνεται άμεσα)

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (ενημερώνεται άμεσα)

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ενημερώνεται άμεσα)

Διάχυση Αποτελεσμάτων Σχεδίου Επιμόρφωσης για τη Διαχείριση Συγκρούσεων, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, τον Σχολικό Εκφοβισμό και την Πρόληψη της Σχολικής Διαρροής, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μ. ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ, ΧΡ. ΤΕΓΑΣ (ενημερώνεται άμεσα)

Αντιμετωπίζοντας τη σχολική διαρροή. Καινοτόμες πρακτικές και τρόποι πρόληψης, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΡΤ. ΚΑΥΚΗ, ΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Ν. ΚΟΥΣΑΒΕΛΟΣ (ενημερώνεται άμεσα)

Making Contact Seminar: NICE TO MEET YOU, Ισπανία

ΔΡ. ΕΥ. ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΕ87 01

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ενημερώνεται άμεσα)

Μεταναστευτική εκπαιδευτική μέριμνα: το παράδειγμα ενσωμάτωσης του Φινλανδικού μοντέλου, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΠΠΑ

Π. ΛΑΖΑΝΑΣ (ενημερώνεται άμεσα)

Προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης μέσω Τ.Π.Ε για το γενικό μαθητικό πληθυσμό, τους μαθητές με ειδικές ή μαθησιακές ανάγκες και μετανάστες, ΜΑΛΤΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ, Ε. ΔΑΓΚΛΗ, Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ(ενημερώνεται άμεσα)

Λύσεις για Διαχείριση Τάξης για Καθηγητές: Νέες μέθοδοι, κίνητρα, συνεργασία και στρατηγικές αξιολόγησης, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛ.ΤΕΡΖΗ(ενημερώνεται άμεσα)

Προσεγγίζοντας τα μουσεία και τη μυθολογία: καλές πρακτικές, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΝΤ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, ΚΑΛΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ(ενημερώνεται άμεσα)

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας, ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝ. ΨΗΝΑΣ(ενημερώνεται άμεσα)

Το Εκπαιδευτικό σύστημα της Ισλανδίας – Μάθημα εκτός τάξης, ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(ενημερώνεται άμεσα)

